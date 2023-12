Il musical di ’Città di Senigallia’: la Fondazione si apre ai familiari

Il Musical "Sister Act" alla Fondazione "Città di Senigallia". Venerdì tutti i dipendenti e gli ospiti della residenza proponendo ai familiari, al sindaco Massimo Olivetti e al presidente del Consiglio Comunale Massimo Bello intervenuti, uno spettacolo tratto dal musical "Sister Act".

Lo sforzo organizzativo è stato consistente e diretto dalla responsabile di struttura, dottoressa Lara Landi, ma soprattutto veramente importante è stata la direzione artistica di Luisanna Gresta, che oltre ad essere una valida operatrice socio sanitaria in forza alla Fondazione, ha messo in campo tutta la sua capacità ed esperienza di coreografa di spettacoli maturata negli anni in città.

Un evento importante in quanto la ristrutturazione dell’ente passa anche tramite iniziative di questo genere, che permettono agli ospiti di trascorrere in serenità la permanenza in struttura, ma anche di cementare la forza di un gruppo di lavoro che sta ottenendo importanti risultati, non solo sotto un profilo economico.

Il pomeriggio è poi proseguito con Babbo Natale che ha portato doni a tutti gli ospiti ed in alcune esibizioni canore che hanno coinvolto anche alcuni ospiti in un clima di festa.protetta per anziani della Fondazione hanno festeggiato le imminenti festività natalizie.