Il musicista cinese Zhiyuan Zhang vince il Premio della fisarmonica

E’ il musicista cinese Zhiyuan Zhang ad aggiudicarsi il Premio internazionale della fisarmonica a Castelfidardo, succedendo al connazionale Hang Ding che aveva inscritto il nome nell’Albo d’Oro della manifestazione lo scorso anno. La giuria di qualità, diretta dal maestro Cesare Chiacchiaretta, lo ha preferito al kazako Olzhas Nurlanov, secondo, e al serbo Petar Dincic, valutando le rispettive interpretazioni del Concerto Piccolo, partitura per fisarmonica e orchestra sinfonica scritta appositamente per il Pif. Un’opera destinata a rimanere nella letteratura musicale della fisarmonica. "Questa è stata la mia quarta partecipazione qui a Castelfidardo, sono contento ed emozionato per questa vittoria. Cos’è per me la musica? È la mia vita", le prima parole di Zhang dopo la vittoria. Sul palco, ad accompagnarlo, c’era l’Orchestra Filarmonica della Calabria. Il cinese si è aggiudicato una borsa di studio conferita dall’Associazione Music Marche Accordions (Amma) e, inoltre, avendo anche conquistato il Premio speciale Nügo avrà la possibilità di produrre, registrare e pubblicare un disco. "Siamo arrivati nuovamente a superarci – esulta il direttore artistico Antonio Spaccarotella – e sono estremamente soddisfatto di ciò che abbiamo fatto insieme. Un grazie sentito a tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita del Pif, alla giuria e alle scuole che ci hanno permesso di far arrivare il concorso a numeri importanti". Tra gli italiani si sono distinti i pugliesi del Sirius Accordion Trio (Alberto Nardelli, Michele Bianco e Pietro Segundo) vincitori della categoria Chamber, dedicata ai gruppi. "Abbiamo assistito a serate incredibili e un concorso dalla qualità altissima – ha detto il sindaco Roberto Ascani – un grande successo. Musica classica, jazz e alla fine addirittura la fisarmonica in un mix con la musica elettronica con piazza della Repubblica piena di gente a ballare. Il bilancio finale è di grande soddisfazione". Promosso dal Comune sotto la direzione dell’assessorato alla Cultura, quest’anno il Pif ha avuto la media partnership di Rai Cultura, la collaborazione di Radio Radio 3 per la diretta del concerto del maestro Geir Draugsvoll e la partecipazione del Ministero degli Affari Esteri (presente alle premiazione, delegato dal ministro Tajani, c’era Gianluigi Tombolini). L’evento è stato patrocinato da Regione e Camera di Commercio, coi sostegno di Amma, Siae, Proloco, Accademia Astor Piazzolla.