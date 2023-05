Il Musone spaventa, auto impantanate

Tour de force ieri per i vigili del fuoco del distaccamento osimano che sono intervenuti su diversi fronti in Valmusone. Principalmente sulle strade, già dalle prime ore della mattinata, quando hanno dovuto rimuovere diversi grossi rami caduti sulla sede stradale. Il fiume Musone era ai livelli di guardia, con grande preoccupazione all’altezza del ponte di Campocavallo di Osimo che, di nuovo, è stato chiuso. La pioggia ha determinato una crescita molto veloce del fiume e riempito d’acqua i terreni. "Nuove intense precipitazioni potrebbero dare luogo a criticità, specialmente nelle zone in prossimità di fossi e corsi d’acqua secondari che potrebbero esondare", è l’appello diramato dal Comune di Loreto. La situazione più difficile probabilmente a Filottrano. La Protezione civile ha aiutato diversi automobilisti rimasti impantanati e il sindaco Lauretta Giulioni ha diramato un messaggio: "Fin dalle prime ore della mattina ieri, il Comune ha vigilato sulle strade del territorio, intervenendo a chiudere al transito le vie Fiumicello, Rovigliano, Piana Troscione, Gamberara, il ponte di via San Giuliano e quello di via Casarola, oltre a via del Lavoro, nel tratto tra via San Giovanni fino a Piana Troscione. Diversi gli smottamenti nelle vie Italia, Santa Maria, Barbera e Centofinestre), che hanno comportato la parziale chiusura delle strade, mantenute transitabili in senso unico alternato. In caso di avvistamento di strade allagate, si sconsiglia fortemente l’attraversamento delle stesse". A Marcelli di Numana segnalate strade allagate.

si.sa.