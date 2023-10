"Il Muzio Gallo va riqualificato". Latini in pressing sulla giunta regionale

L’ex ospedale Muzio Gallo in degrado finito nel video realizzato da uno dei più noti travel blogger, "Viaggia con Luke". "Va riqualificato al più presto – dice Dino Latini, presidente del Consiglio regionale –. Riqualificare la struttura rappresenterebbe una grande opportunità per la creazione di nuove strutture e di servizi utili alla comunità". Latini ha preparato un’interrogazione per il presidente Acquaroli e per l’assessore Saltamartini, per capire se la giunta possa valutare un progetto di recupero.