Il Nas scova un monte di irregolarità Sono 27 le case di riposo sanzionate

Operazione dei carabinieri del Nas in 27 case di riposo, Rsa e strutture collegate delle Marche: la metà presentava delle irregolarità. L’intervento della sezione speciale dell’arma è avvenuta in concomitanza del periodo delle festività natalizie e ha riguardato tutto lo stivale. Complessivamente in Italia sono stati effettuati controlli nei confronti di oltre 600 strutture di cui appunto 27 nelle Marche. Di queste ben 8 sono state sottoposte ad analisi approfondita nel territorio provinciale di Ancona, altrettante nel Maceratese, 6 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 nel Fermano e appena 1 nell’Ascolano. Come accennato in precedenza, circa la metà di queste strutture ricettive dedicate alle persone anziane hanno presentato irregolarità dopo i controlli dei carabinieri del nucleo antisofisticazione.

Nello specifico, sono state riscontrate inadeguatezze igienico-sanitarie e anche strutturali. Problemi e limiti per la cui risoluzione gli inquirenti hanno subito informato le autorità sanitarie e amministrative competenti. Complessivamente i verbali redatti dai carabinieri del Nas delle Marche hanno portato a elevare sanzioni pecuniarie complessivamente per 3mila euro. Irregolarità importanti, ma non gravissime visto che nessuna delle strutture sottoposte a controllo sono state chiuse. In Italia, nel corso delle oltre 600 perquisizioni, 6 strutture hanno evidenziato problematiche molto serie, tali da richiedere l’immediata cessazione dell’attività. In un paio di casi si trattava di strutture addirittura abusive o ridotte in condizioni igienico sanitarie terribili. Oltre a case di riposo e rsa i Nas sono entrai in comunità alloggio e case famiglia e hanno elevato sanzioni penali per 27 persone. Nessuno di questi casi ha riguardato il territorio marchigiano. Una strategia, quella scelta dal nucleo antisofisticazione dei carabinieri sotto il coordinamento del Ministero della Salute, studiata a tavolino. I blitz nelle case di riposo, infatti, è scattato in un periodo molto preciso e delicato, ossia durante le festività natalizie, compreso addirittura il giorno di Capodanno, con interventi previsti anche durante le ore notturne. È questo il periodo dell’anno in cui aumenta la domanda di ospitalità per e persone anziane presso le strutture ricettive.