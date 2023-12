Il Natale arriva in spiaggia. Ecco gli addobbi

E anche quest’anno la spiaggia di velluto assume l’aspetto natalizio grazie agli addobbi allestiti proprio sull’arenile, sul lungomare di Ponente. Un’idea partita e portata avanti da Francesco Giombetti, ma anche da altri bagnini, che ormai da qualche anno regalano agli stabilimenti un aspetto tutto natalizio. Dopo la pandemia, sono pochi i locali del lungomare che restano aperti per tutto l’anno e grazie a luci e allestimenti, almeno a Natale, il lungomare torna a vivere. Ci hanno pensato anche gli amministratori, che hanno illuminato il pontile della Rotonda a Mare a piazzale Rosi, proprio per ampliare il raggio di addobbi che ha interessato anche le frazioni che riceveranno anche la visita di Babbo Natale. Molto apprezzate le due ore di sosta gratuita: nel ponte dell’Immacolata il centro storico è stato preso d’assalto, con tanto di caccia al parcheggio che ha scatenato le prime proteste da parte dei residenti. Molte le auto lasciate in sosta, nonostante i divieti, in via Rossini. Sold out anche i parcheggi nel piazzale antistante lo stadio comunale.

si. sa.