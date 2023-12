Il Natale che verrà: "Mercatino sul Viale e ruota da spostare. Ma il Corso resta libero"

Bufera sulle casette di legno in piazza Cavour. Gli ambulanti in rivolta: "Si lavorava meglio in corso Garibaldi. Se l’ubicazione sarà questa, nel 2024 non torneremo". Ma l’assessore ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio, stoppa tutti: "Siamo fedeli alla nostra idea di lasciare sgombero il centro e Corso Garibaldi per tutelare le botteghe degli anconetani. Le casette di legno non mi pare siano gestite da gente del posto, vengono tutti da fuori. La ruota? Forse la spostiamo, ma vorremmo tenerla".

Assessore Eliantonio, cosa risponde agli ambulanti delle casette di legno?

"Che la nostra intenzione era chiara sin da ottobre, durante la prima riunione con la Blu Nautilus, che gestisce i baracchini. Gli scorsi anni, i negozianti lamentavano che le vetrine fossero coperte dalle casette. Così, abbiamo scelto un’ubicazione diversa per tutelare non tanto le grandi catene quanto le piccole attività degli anconetani".

Ci sono meno stand del 2022. "Sì, piazza Cavour ha una capienza diversa dal corso Garibaldi. Ma questa piazza centrale rientra nel percorso da mare a mare che vogliamo lanciare". Gli ambulanti vanno via il 26: "Comunicazioni tardive, perderemo soldi", dicono.

"Ribadisco che siamo stati chiari. E dei rapporti tra i commercianti (che mi pare siano tutti di fuori) e la Blu Nautilus non sono io a rispondere. Ah, una cosa…".

Prego.

"Noi abbiamo ereditato questo mercatino, il contratto con la Blu Nautilus è in scadenza e non l’abbiamo fatto noi. E per quest’anno abbiamo deciso di tutelare le nostre attività e di imprimere la nostra visione. Il prossimo anno sarà tutto diverso". Cioè?

"Le casette potrebbero essere al Viale. L’avevamo paventato alla Blu Nautilus, ma ci è stato detto che le casette di Choco Marche, già allestite sotto Cavour, non potevano essere trasferite. Loro si limitano a montarle e smontarle, anche per una ragione di costi. E’ per questo che non possiamo trasferirle al Viale durante il Capodanno".

Che è costato quanto?

"Precisiamo: i 170mila euro fanno riferimento all’intero periodo natalizio, dal 2 dicembre al 7 gennaio. C’è una delibera quadro che lo stabilisce. Delibera in cui si definisce che per Capodanno avremmo fatto un’integrazione di 77mila euro. Le spese di Natale sono esattamente sovrapponibili a quelle della giunta Mancinelli in termini di luminarie, cartellone e trasporto pubblico. Ci sono in più solo i soldi del 31 dicembre. Sul Capodanno prima non si investiva ma ora i numeri ci danno ragione: Confcommercio parla di un +20% per le strutture ricettive. La ricaduta sul territorio è fondamentale".

Senta, il Capodanno non poteva essere fatto altrove?

"Assolutamente no. Piazza Cavour è la più grande, 20 anni fa si faceva qui".

E la ruota?

"In tutte le città è vicino al mare, perciò stiamo pensando a soluzioni alternative. Il gestore parla di numeri record, vorrei proporre un’ubicazione per valorizzarla ancora di più. Il porto? Non bisogna intralciare le attività marittime".