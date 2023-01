Il Natale continua con ’A Christmas Carol’

Ad Ancona l’atmosfera natalizia resiste persino alla Befana. Sul palco del Teatro delle Muse, infatti, domani (ore 21) andrà in scena il musical ‘A Christmas Carol’, tratto dal celebre racconto di Charles Dickens. E’ una coproduzione tra la Compagnia dell’Alba, diretta da Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, il Teatro Stabile d’Abruzzo, con la collaborazione della Scuola d’Arte New Step di Americo Di Francesco e Paola Lancioni. Nelle scorse stagioni lo spettacolo è stato applaudito da migliaia di spettatori, grandi e piccoli, in tutta Italia e ora è pronta a conquistare anche il pubblico dorico.

Il musical, giunto alla quarta edizione, ha come punta di diamante del cast Roberto Ciufoli, attore e regista teatrale, nel ruolo di Ebenezer Scrooge, ricco uomo d’affari dall’indole meschina e avara.

Ciufoli, dopo la bella esperienza nella scorsa edizione a ‘L’Isola dei Famosi’, torna in teatro portando in scena tutta la verve e ironia che lo hanno reso un vero mattatore della risata. Accanto a lui in scena anche Angelini, de Guglielmo e un cast che ha fatto vivere negli anni scorsi tutta la magia del Natale, regalando emozioni, risate e spunti di riflessione su quanto una maggiore disponibilità verso il prossimo potrebbe cambiare e migliorare le nostre vite. Il racconto di Dickens viene proposto nella sua versione teatrale, per la prima volta in Italia con le musiche e le canzoni di Alan Menken (autore di ‘La Bella e la Bestia’, ‘La Sirenetta’, ‘Aladdin’ e molti altri successi), con la regia e le coreografie di Angelini e la direzione musicale di de Guglielmo, che si avvale della collaborazione di Monja Marrone.

E’ la vigilia di Natale nella Londra del 1843, e tutti si accingono a festeggiare la ricorrenza. Solo il vecchio usuraio Scrooge mal sopporta questa festività e decide di respingere scortesemente l’invito a cena da parte dell’allegro nipote Fred, unico suo parente in vita. Durante la notte riceve la visita di tre spiriti: quello del Natale Passato, quello del Natale Presente e quello del Natale Futuro, i quali, tra flashback e premonizioni, riusciranno prima a scalfire e poi a trasformare completamente la sua indole meschina ed egoista. Scrooge si risveglierà la mattina di Natale con la consapevolezza che l’avidità del denaro e l’attaccamento alle sole cose materiali sono sbagliati: finalmente la carità e la fratellanza si faranno largo nel cuore del vecchio usuraio, che per la prima volta trascorrerà il Natale con il nipote Fred e la sua famiglia.

Raimondo Montesi