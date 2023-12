Il Natale sarà da record: staccati 1.500 biglietti

di Silvia Santini

Sono stati oltre 1.500 i biglietti venduti per il weekend dell’Immacolata dalla biglietteria della pista di pattinaggio più grande del Centro Italia a Osimo. Primo weekend da record in città quindi per l’attrazione più grande e duratura delle festività osimane. Una delle zone centrali più "martoriate" dai cantieri negli ultimi tempi poi è stata illuminata letteralmente di nuova luce: nella porta di accesso a San Marco infatti è stata inaugurata una nuova illuminazione che resterà per sempre, multicolore. La recente messa in sicurezza e riapertura dei Tre Archi sarà presto anche omaggiata con un concerto dedicato, "San Marco sotto lo stelle". Ha incantato tutti il videomapping sulla facciata del Comune e il grande villaggio di Babbo Natale a piazza Dante. Il programma è fitto. Gli zampognari animeranno con spettacoli itineranti i pomeriggi del 26 e 30 dicembre e tantissimi gli eventi musicali in calendario, con concerti di grande richiamo per i più giovani come quello di Cristina D’Avena sabato e la Vertical Night. Non mancheranno appuntamenti più tradizionali come i concerti natalizi a teatro, al duomo o sotto l’albero di piazza Boccolino con artisti locali. Per coinvolgere tutta la città saranno riproposti i concerti di Natale in sei frazioni. Il 6 gennaio ritorneranno le Befane in piazza e il 7 il mercatino di produttori e artigiani locali. "Tutti soldi ben spesi – commenta il sindaco Simone Pugnaloni respingendo le critiche –, perché servono a rianimare il centro storico in un periodo così importante per i suoi operatori e ad alleggerire le festività in un momento storico non facile tra guerre e crisi mondiali. Il Natale non distoglierà l’attenzione dalle priorità di questa amministrazione comunale, che vuole però celebrarlo nel modo migliore possibile. Per chi vuole vivere un mese di feste così ricco e affascinante l’invito è di usufruire del maxiparcheggio che fino al 7 gennaio è gratuito per tutti".