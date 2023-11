Il Natale si accende prima nelle frazioni

Il Natale si accende anche nelle frazioni, in attesa del calendario della città della carta che sarà svelato oggi. "La prima edizione dei mercatini di Natale di Collamato è stata una manifestazione bellissima, in cui si è respirato lo spirito del Natalizio già in questo fine settimana appena trascorso".

Così l’assessore al Turismo e politiche Giovanili Andrea Giombi che sottolinea: "Nell’affascinante cornice del Castello sono state presenti moltissime bancarelle di prodotti locali ed artigianali di alta qualità, mostre di presepi e doni con babbo Natale ad accogliere i più piccoli. Come Amministrazione siamo stati felicissimi nell’accogliere ed inserire questa manifestazione come data zero nel calendario di Natale del Comune. E’ fondamentale che questo periodo Natalizio si viva anche oltre il centro storico, nelle bellissime frazioni che sono dei borghi unici e che rendono speciale il nostro Comune. Un sincero ringraziamento – conclude l’assessore Andrea Giombi – va agli organizzatori: Giulia Ferranti e Giacomo Ciappelloni (nella foto con l’assessore Giombi, ndr)".