Il Natale tra via degli Orefici e la Galleria Dorica

Un Natale teso alla valorizzazione dei contenitori storici del commercio cittadino: Via Orefici, Galleria Dorica e Mercato di via Maratta. Un Natale ricco di intrattenimenti, esposizioni, solidarietà, colori. In via degli Orefici ritorna Rifiorefici, in versione natalizia. Il Natale della Galleria Dorica di Ancona sarà caratterizzato invece dal 250° anniversario della morte del Vanvitelli, il celebre architetto della Mole. I commercianti della Galleria hanno deciso di organizzare il “Natale Barocco” per celebrare il genio italiano che ha lasciato grandi capolavori nella città Dorica.