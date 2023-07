"Il nonno e la Rotonda: una storia di famiglia"

La Rotonda a Mare, che compie 90 anni, fu progettata e realizzata nel 1933 da Enrico Cardelli. Il gioiello sospeso tra cielo e mare, da sempre simbolo della spiaggia di velluto, ha fatto il giro del mondo grazie alla canzone di Fred Bongusto ‘Una Rotonda sul mare’: "Mia nonna si commuoveva quando sentiva quella canzone – spiega Francesco Becchetti, nipote dell’ingegnere che la realizzò –; le foto di nonno, della Rotonda erano appese in casa, un vanto quello di aver realizzato un monumento che nel tempo è diventato un vero e proprio simbolo della Regione Marche".

Negli anni ’60 è stato uno dei templi del divertimento della Riviera Adriatica, poi, negli anni ’90, è tornata ad essere una discoteca, per lo più frequentata dai ragazzi che non avevano i mezzi per arrivare fuori città: "Ogni volta che veniamo a Senigallia, passiamo a vederla – prosegue – io avevo sei anni quando mio nonno è morto, ma quando mi portavano a vedere la Rotonda mi dicevano “vedi, quella l’ha progettata e realizzata nonno Enrico“ e io ancora ne vado fiero". Un monumento che è anche un pezzo di storia di famiglia per Francesco Becchetti, 45enne residente a Perugia: "Per tutti noi è molto forte il legame affettivo – afferma – in casa di nonna Rosanna si guardavano le foto e se ne parlava spesso". La famiglia di Cardelli non sarà presente per i festeggiamenti del 90° anno, riuscirà ad arrivare in città solo ad agosto, l’idea di Francesco è quella di portare sua mamma a vederla: "Abbiamo in programma di venire a Senigallia per qualche giorno – prosegue – mi piacerebbe portare mia mamma a vederla di nuovo, per lei è sempre un’emozione, come per tutti noi, in fondo, la Rotonda ha sempre fatto e farà sempre parte della storia della nostra famiglia anche se non è una meta costante".

Nel corso della Seconda guerra mondiale venne utilizzata come magazzino militare, scrivendo così anche la storia della città e dei tanti senigalliesi che, pazientemente in fila con la ‘tessera’ in mano attendevano la distribuzione dei pasti. Dopo il restauro del 2006, la Rotonda viene concessa, dietro apposita richiesta al Comune, come location per celebrare matrimoni, regalando così una giornata da favola agli sposi: "Credo che mio nonno ne sarebbe felice, le cose cambiano, ma alla Rotonda resta sempre e comunque un ruolo importante – conclude – per noi tutto questo è come riaprire una scatola dei ricordi e per me personalmente, è ripercorrere un pezzo della mia infanzia".

Sabato invece sarà ripercorsa la storia della Rotonda a Mare durante la serata ‘Il nostro disco che suona’, in cui tra gli ospiti ci sarà anche la figlia di Fred Bongusto e i New Trolls, che con la loro musica, proprio alla Rotonda hanno fatto innamorare e sognare intere generazioni.

Silvia Santarelli