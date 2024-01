"Il nostro 2023: canile, cinema e mense"

La giunta Ghergo investe anche in sicurezza. "Stiamo sostituendo le videocamere con nuovi modelli con una migliore definizione, che consentiranno di individuare con precisione persone e veicoli – spiega il sindaco Daniela Ghergo -. Questo per garantire una maggiore sicurezza in città. Abbiamo anche iniziato la mappatura e il monitoraggio degli alberi, attività che non erano mai state fatte prima, abbattendo quelli malati. Questo ci ha consentito di evitare danni e pericoli durante le allerte meteo per vento forte e ora ci consentirà di tenere gli alberi sotto controllo".

In occasione del bilancio dell’anno che si è appena chiuso, dalla giunta insistono sul cambio di passo rispetto al passato: "Abbiamo rittivato la gestione del canile comunale che era stato abbandonato alla buona volontà di un privato. Entro gennaio apriremo un nuovo sgambatoio che consentirà ai proprietari di cani di farli muovere in libertà in un’area centrale, e poi ci dedicheremo alla soluzione del problema della mancanza di un gattile comunale". Riattivato anche il circuito di Fabriano Città Creativa Unesco che "era stato abbandonato – rimarcano dalla giunta –. Abbiamo fatto tornare il Teatro Gentile il centro dell’attività culturale con una stagione di prosa e sinfonica di eccellenza, abbiamo riconsegnato alla città lo storico cinema Montini. Un cinema in centro storico rappresenta ormai una rarità preziosa. E faremo di tutto per potenziare il Museo della Carta che deve diventare museo nazionale: solo Fabriano è riconosciuta nel mondo come la città della carta e della filigrana e dobbiamo valorizzare al massimo questo".

Una giunta che punta al rilancio del tessuto produttivo ed economico. "Stiamo avviando – spiega il sindaco Ghergo - un incubatore di imprese che consentirà ai giovani imprenditori di rendere concreti i propri progetti imprenditoriali. Avrà sede in una frazione storica del nostro Comune e sarà un volano per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile". E ancora "abbiamo salvato l’Asp che abbiamo ereditato con una situazione economica compromessa. Stiamo studiando modelli di assistenza agli anziani sia di carattere residenziale che domiciliare. E’ stato riaperto il Cag – aggiunge - anche se molto c’è ancora da fare per renderlo fruibile con orari più estesi, sono stati sostituiti i giochi per i bambini nel parco Regina Margherita, nel 2024 li sostituiremo nelle frazioni. Ma ciò che ci rende più orgogliosi è aver risolto il problema delle mense scolastiche (esternalizzate in toto, ndr)".

Sara Ferreri