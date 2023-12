"Il nostro Cabaret pieno di luci e coreografie"

Tre giorni in compagnia di Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo al Teatro delle Muse di Ancona, dove in esclusiva regionale va in scena ‘Cabaret The Musical’. Domani e sabato (ore 20.45) e domenica (ore 16.30) rivivrà il capolavoro di Christopher Isherwood, su libretto di Joe Masteroff, con le liriche di Fred Ebb, la musica di John Kander, la traduzione e l’adattamento di Luciano Cannito e Arturo Brachetti, impegnato nel doppio ruolo di protagonista e regista (insieme a Luciano Cannito).

Irriverente, piccante, spettacolare e divertente, ‘Cabaret’ è uno di più famosi musical di sempre. L’omonimo film di Bob Fosse con Liza Minnelli vinse ben 8 Oscar e quest’anno si celebrano i 50 anni di quella incredibile cerimonia. A Broadway e a Londra il musical vinse innumerevoli premi nelle varie edizioni. La storia è basata su personaggi ed eventi veri, successi a Berlino e descritti nel romanzo autobiografico "Goodbye to Berlin" di Isherwood, che passò tre anni della sua vita proprio nella capitale tedesca a cavallo degli anni Trenta. La Berlino che sarà raccontata è la più vicina possibile a quella che era nella realtà, con i suoi cabaret, i suoi bordelli, la sua frenetica vita notturna, le sue incredibili correnti artistiche che facevano della città il crogiuolo di artisti, liberi pensatori e gente comune, la maggior parte inconsapevole dell’avvento del nazismo.

E’ la storia di un americano sbarcato a Berlino che incontra e si innamora di Sally (Del Bufalo), ragazza inglese dai liberi costumi. Fulcro della narrazione è il Cabaret Kit Kat Club dove Emcee, un presentatore ambiguo e irriverente (Brachetti), si prende gioco della libertà sessuale e del potere. Alla fine, l’arrivo del nazismo spegne questa libertà di pensiero e di costumi. Ed è la tragedia.

Del Bufalo di fronte a un titolo così celebre che approccio avete scelto: ‘filologico’ o libero?

"Assolutamente libero. Riguardo al film, poi, è ovvio che non mi sono messa a fare confronti con Liza Minelli... Io interpreto il personaggio di Sally a mio modo. In nessuno, poi, c’è stata la volontà di creare qualcosa che assomigliasse per forza al film. C’è stato un allestimento teatrale a Londra in cui la scenografia era cupa, minimalista. La nostra versione, al contrario, è ‘fresca’, piena di luci, con tante coreografie".

C’è però anche il lato ‘oscuro’ nel testo di Isherwood.

"Il primo atto e metà del secondo sono movimentati e allegri. Nella seconda metà c’è anche l’aspetto drammatico, con un finale toccante".

Come descriverebbe il suo personaggio?

"Sally è molto sofferente. Non si sa molto del suo passato. E’ una star del Kit Kat Club, la sua figura portante. Quando viene licenziata i clienti diminuiscono. Ma è anche una donna con dei conflitti interiori. Vuole fare carriera, e avere ancora più successo. Il successo non le basta mai. Però sogna anche una vita più stabile. Quando abortirà dovrà prendere una decisione, con sofferenza".

Anche a lei il successo non basta mai?

"Io sono l’emblema della non ambizione. Vivo in campagna tra le galline, ho il mio orto. E’ la vita che amo di più. Non ho la ‘fame’ di arrivare chissà dove".

Ma c’è un musical che sognerebbe di fare?

"Forse ‘My Fair Lady’, o ‘Moulin Rouge’. E siccome amo i classici dico ‘Sette spose per sette fratelli’, che la gente adora. E’ così allegro".

Raimondo Montesi