"Il nostro candidato è Ida, lavoriamo alle liste"

"Non commento, dunque non confermo e non smentisco argomenti di cui non sono a conoscenza e di cui non conosco la provenienza. Noi, io e il Pd, stiamo lavorando alle liste in vista delle comunali di maggio".

Simone Pelosi, segretario cittadino del Partito Democratico e attuale consigliere comunale, non entra nella discussione di uno scenario politico anconetano secondo cui i vertici nazionali starebbero lavorando a un possibile allargamento del fronte, cancellando di fatto l’esito delle Primarie di coalizione.

Un piano, il cui obiettivo sarebbe presentare un candidato a sindaco alternativo a Ida Simonella, assessore al bilancio e vincitrice delle Primarie il 27 novembre scorso. Il nome sarebbe quello di Sauro Longhi, ex Rettore della Politecnica delle Marche, tirato per la giacchetta anche dal cosiddetto ‘polo progressista’. Pelosi per ora preferisce pensare ad altro: "Sono giorni di grande lavoro e di grande impegno _ spiega l’ex presidente del consiglio comunale al Carlino _. Proprio stamattina (ieri, ndr.) abbiamo concluso le assemblee zonali del capoluogo in vista dei Congressi nazionali e regionali del 26 febbraio prossimo. Al tempo stesso, come già detto, stiamo lavorando alla creazione della nostra lista in supporto a Ida Simonella, la nostra candidata a sindaco per Ancona. Su quella voce che avete riportato sul giornale non ho alcun riscontro. Si fa riferimento ad ambienti romani nel pezzo, sarei curioso di sapere di quali ambienti si parla visto che di fatto non esiste ancora una segreteria. Posso dire, questo sì, che all’interno della nostra coalizione (che va dal Pd fino al terzo polo nazionale, ossia con Azione e Italia Viva, oltre ai Socialisti e alle civiche, ndr.) l’unità di intenti è massima, non si sta certo pensando ad altri scenari". La data precisa del voto di primavera, dove Ancona sarà l’unico capoluogo di regione ad andare alle urne, non è ancora stata ufficializzata, ma quelle più papabili per il primo turno sembrano essere il 28-29 o del 14-15 maggio, a meno che non si vada a finire a giugno (gli eventuali ballottaggi previsti due settimane dopo). Il tempo vola: "Nel giro di massimo un mese dobbiamo concludere il lavoro della nostra lista _ aggiunge Simone Pelosi _ e credo che un mese e mezzo prima del voto dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per al tornata elettorale. Tempo per altre discussioni non sembra che ce ne sia".

Pierfrancesco Curzi