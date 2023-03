"Il nostro è un ibrido, punk e trap: l’importante è lo stato d’animo"

"Stare sola anche stanotte la spaventa Perché lei ha troppa paura di se stessa Quando prende in mano una lametta E per scappare dalla depressione": parole cantate da La Sad, il gruppo di tendenza tra i giovani in scena stasera al Mamamia. La canzone "Toxic", da cui sono tratte, ha spopolato su Spotify e loro non sono un gruppo di intellettuali, eppure i loro testi hanno così tanta presa perché viviamo nell’epoca della "nostalgia per il futuro perduto", di cui parla Mark Fisher in "Spettri della mia vita", chiedendosi perché oggi domini la retromania.

Con i Maneskin abbiamo assistito al revival del rock anni settanta, ora voi riproponete punk ed emo: cosa spinge band giovanili come le vostre verso il revival?

"È la musica che ascoltavamo da ragazzi, l’american style, un mood da portare avanti, ma questa è solo l’idea di partenza. È tornata la band, è vero, sono tornate le chitarre, ma non vogliamo riportare in vita nulla, stiamo creando un nuovo genere, che è un ibrido".

L’incontro tra punk e trap ha provocato scintille?

"All’inizio, per i primi pezzi, la gente era un po’ stranita, non era abituata a questo mix, ma la fan base è comunque aumentata. Nella nostra emo-trap c’è il punk, il pop, il drum ’n bass. Per noi è fondamentale il messaggio: è un movimento, una visione, uno stato d’animo".

I testi parlano di ragazze che si drogano, come già quelli del Blasco e di Masini: sono richiami involontari?

"Il tema è lo stesso - la disperazione -, ma portato ai giorni nostri. Non ci siamo ispirati a loro quello che senti nei nostri testi è quello che abbiamo vissuto".

Non è pericoloso spingere sul pedale della depressione, facendola diventare uno status symbol?

"Non siamo portavoce della depressione, ma le persone si rispecchiano, perché tutti hanno esperienze del genere; qualcuno dovrà pur parlare di queste cose, bisogna entrare nel dolore, non deve restare chissà cosa. Il nostro messaggio può aiutare a trovare uno spiraglio di luce per non sentirsi soli".

Il punk ha ormai quasi cinquant’anni: cos’ha ancora da dire questo genere musicale ai giovani di oggi?

"Il punk è uno stile di vita, è rompere le regole, è un mood. Chi vuole rompere le regole è punk, i Sex Pistols lo hanno fatto cinquant’anni fa, noi siamo il nuovo punk".

Valerio Cuccaroni