"Il nostro obiettivo è accendere i fari sulla mobilità umana"

Il concetto di ‘Mobilità umana’ al centro dell’attività Caritas: "Ci piace utilizzare questa terminologia in alternativa alle classiche rotte dei migranti _ spiegano Simone Breccia, direttore del Caritas Ancona-Osimo e tra gli organizzatori del progetto Remap (Regional Migrant Project), e Marco D’Aurizio a capo della Caritas Jesi e soprattutto delegato della Caritas Marche _. In Italia, in generale, si dà grande attenzione a quanto accade lungo i percorsi marittimi nel Mediterraneo, poi esiste l’altro fronte, quello dei Balcani che spesso viene dimenticato. Attraverso le due parti del nostro progetto abbiamo voluto accendere un faro su quanto accade proprio in questi territori. Due anni fa i ragazzi delle diocesi marchigiane hanno raccontato le loro esperienze dalla Bosnia e dai campi profughi, ora noi completiamo il progetto raccogliendo informazioni tra Serbia e Montenegro, fino a Trieste, la porta d’ingresso italiana dei migranti. I richiedenti asilo che arrivano poi ad Ancona per fare domanda e per ottenere protezione internazionale passano lungo le strade dei Balcani, quindi crediamo sia importante raccontare cosa accade qui. In particolare come raccontare questo fenomeno una volta tornati a casa attraverso degli incontri pubblici". Con questo progetto Caritas marchigiana ha voluto approfondire il capitolo della mondialità: "Capire, grazie alle donazioni, cosa accade intorno a noi per essere più vicini ai migranti e ai loro viaggi per raggiungere l’Italia e l’Europa. A tal proposito, venerdì prossimo, 24 maggio, i ragazzi che hanno viaggiato in Bosnia due anni porteranno a Pesaro (al cinema Astra, ore 21,15) il reading teatrale ‘Si morde l’attesa’" concludono D’Aurizio e Breccia.