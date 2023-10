"Il nostro obiettivo è di realizzare produzioni particolari e di qualità. Arturo è di casa, sempre successi"

"Questo ‘Ferdinando’ è messo in scena magistralmente da Arturo Cirillo, che per noi è una sicurezza, una garanzia, visto che finora abbiamo fatto undici spettacoli con lui". A parlare è Valerio Vico, presidente di Marche Teatro, in occasione della presentazione della nuova opera firmata dal grande regista e attore napoletano, la cui anteprima nazionale è in programma giovedì 26 (ore 20.45) al Teatro delle Muse di Ancona. Lo spettacolo sarà replicato venerdì 27 e sabato 28, sempre alle ore 20.45, e domenica 29 alle ore 16.30.

"Il nostro obiettivo – aggiunge Vico - è realizzare produzioni particolari e di qualità, che avvicinino sempre di più il teatro alla città". Al suo fianco c’è Velia Papa, direttore di Marche Teatro, che parla di "momento emozionante", ribadendo che "Arturo Cirillo è di casa nelle Marche, soprattutto ad Ancona. Con noi ha lavorato molte volte, per spettacoli che, nella maggior parte dei casi, erano in costume. Spettacoli che hanno avuto sempre grande successo, da noi così come in tutta Italia, dove Cirillo li ha portati in tournée".

Sarà così anche questa volta. Dopo il debutto assoluto nel capoluogo marchigiano, ‘Ferdinando’ andrà in scena al Teatro Parioli di Roma, e poi a Prato, Vigone, Tortona, Milano, Torino, Sarzana, Follonica, Monza, Oleggio, Napoli, San Severino Marche, Genova e Taranto. A portare il suo saluto c’è anche l’assessore alla cultura Anna Maria Bertini, che si siede a un tavolo particolarmente affollato. Al Ridotto delle Muse, infatti, oltre a Cirillo, che interpreta Don Catello, ci sono anche gli altri tre protagonisti del testo firmato da Annibale Ruccello: Sabrina Scuccimarra (Donna Clotilde), Anna Rita Vitolo (Donna Gesualda) e Riccardo Ciccarelli (Ferdinando). Presenti inoltre l’assistente alla regia Luciano Dell’Aglio e il regista collaboratore Roberto Capasso. Le scene sono di Dario Gessati, i costumi di Gianluca Falaschi, le musiche di Francesco De Melis e le luci di Paolo Manti. Lo spettacolo è una produzione di Marche Teatro, Teatro Metastasio di Prato e Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini.

r. m.