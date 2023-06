"Il nostro Pd deve ripartire da umiltà e ascolto"

Convocata la segreteria regionale del Pd Marche per lunedì pomeriggio. Lo annuncia la stessa segretaria dem Chantal Bomprezzi che, dopo la pesante sconfitta di Ancona, intende avviare un percorso di analisi post voto. "Il Pd Marche ha spesso scontato l’assenza di una riflessione quando era il momento e questo non ci ha fatto sicuramente bene – dice Bomprezzi – Dobbiamo recuperare un atteggiamento di umiltà, di ascolto, di condivisione e da qui ripartire con le proposte. Proprio per questa ragione, oltre alla necessaria discussione negli organismi di partito locali e regionali che dovrà essere svolta, subito dopo inviterò tutti i segretari di circolo e anche i segretari provinciali ad un incontro insieme. Ripartiamo dalla base che rappresenta la nostra vera ricchezza. I Segretari di Circolo con il loro prezioso lavoro quotidiano, sono quei volontari che ci aiutano ad avvicinare nuove iscritte e nuovi iscritti, a rendere presente il Partito tra le persone sui territori e che per questo vanno coinvolti e valorizzati".