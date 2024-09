Il nostro tour con una famiglia ospite. Tra monumenti chiusi e nel degrado: ecco il rispetto per i turisti in visita

"Ancona non è una città turistica": questa affermazione si sente ripetere da sempre ed è comprovata dalle cronache. Non restituisce però l’impatto psicologico, emotivo, persino fisico, il fastidio, il disagio, lo sconforto, che si provano visitando il capoluogo delle Marche, quando ci si trova di fronte a porte chiuse, cancelli sprangati, rovi infestanti sulle scale dei monumenti. L’ospitalità non dovrebbe essere sacra nella nostra civiltà greco-romana e cristiana? Chi si sognerebbe di invitare qualcuno a casa e fargliela trovare chiusa, abbandonata, con la spazzatura davanti alla porta? Forse una persona malata, inferma, moribonda. Noi, inoltre, non siamo i padroni della città ma dei semplici abitanti. Abitiamo una casa comune che va curata al meglio perché tutte le persone ne possano godere, comprese quelle che ci vengono a trovare da fuori.

Per capire fino in fondo il male che facciamo a noi e agli altri, negando le nostre bellezze, dobbiamo provare sulla nostra pelle quello che vive chi visita la città. Proviamo a seguire una famiglia di turisti in questa fine di agosto. È una famiglia che, per amicizia, ci ha chiesto di portarla a fare un giro. Sono dei frequentatori del Conero da oltre trent’anni, li abbiamo conosciuti in un campeggio della riviera, ma ad Ancona sono venuti solo una volta, all’ospedale Salesi. Se lo ricordano ancora. Quella volta li portaste a vedere il Passetto (per loro, settentrionali, "Passètto"). Gli date appuntamento al Parcheggio degli Archi, in modo che possiate poi girare a piedi, visitando i luoghi più belli, dalla Mole a Piazza del Plebiscito. Iniziate il tour, arrivate alla Mole, entrate, ma la Pinacoteca di mattina è chiusa. Vi consolate con il fatto che l’allestimento ora è provvisorio, i pezzi migliori sono via, in prestito ai Musei Vaticani. La prossima volta li troveranno nella sede del centro, ristrutturata.

Proseguite. La Loggia dei Mercanti, nonostante il traffico, si lascia ammirare ma arrivati a Santa Maria della Piazza, di nuovo una porta chiusa. Sono le 11 del mattino, l’orario di apertura è dalle 10 alle 13. Perché è chiusa? Ripassando, nel pomeriggio, un giovane all’ingresso vi dirà che lui ha aperto alle 12, altro non sa. È accettabile? A voi la risposta. Noi proseguiamo.

Prima di arrivare all’Arco di Traiano, facciamo una sosta all’Hotel Palace per ammirare un dipinto che è appeso di fronte alla reception: la donna dipinta nel quadro potrebbe essere Stamira. Ne approfittate per raccontare ai visitatori la storia della partigiana che si oppose all’occupazione imperiale nel 1173. Arrivati all’Arco di Clementino, dopo le foto in questa cornice settecentesca che inquadra Arco di Traiano e Duomo, avete sete ma non c’è un bar nell’arco di un chilometro. Siete di fronte all’attrazione principale e l’unica soluzione per mangiare una brioche, bere un succo di frutta è tornare indietro o andare a Piazza del Papa. Vi affidate alle fontane e arrivate al Duomo. Chiuso anche quello. Andate all’Anfiteatro. Si vede il palco con la platea, sembrerebbe visitabile, invece? Niente. E, nel girare attorno al monumento, vi trovate la strada sbarrata dai rovi. Almeno per il concerto di Bennato li taglieranno?

Arrivati a piazza del Papa, trovate finalmente chi è all’altezza del suo compito: il ristorante La Moretta, con il suo buon stoccafisso all’anconetana e i suoi prezzi popolari, nel rispetto di se stesso e dell’ospite.