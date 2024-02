Il nostro viaggio nel cantiere: "Mercato delle Erbe, fate presto. Di questo passo non finirà mai"

Lavori a rilento al Mercato delle Erbe. Dopo il rogo nella parte esterna della struttura in stile liberty, gli operatori chiedono al Comune di accelerare. "Gli interventi annunciati sono in ritardo – evidenzia il pescivendolo Angelo Gaetani – Lo vediamo tutti, gli operai un giorno lavorano e l’altro no. Il motivo? Forse è perché la ditta viene da fuori, mi pare sia abruzzese. Il cantiere non procede affatto spedito – sottolinea – Io non ci capisco nulla di cantieri ma non mi pare che lavorino spesso. A meno che tutto a un tratto non inizino spediti".

"Ma quali due anni? Qui se va bene ne usciamo tra dieci – riflette a voce alta, con il marcato accento anconetano una delle esercenti del Mercato che però preferisce l’anonimato – Tutto ciò è un’attrazione turistica. Il Mercato lo vengono a fotografare i croceristi. Va rimesso a nuovo e valorizzato, p la nostra storia".

Già, rivalorizzarlo. Che è quello che sta cercando di fare l’Amministrazione comunale. L’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, ha annunciato pochi giorni fa al Carlino una riunione con l’impresa. L’incontro chiarificatore per capire il da farsi dovrebbe tenersi in questi giorni. Lo aveva anticipato in occasione dell’incendio che è divampato dietro il Mercato, nella parte alta della struttura. "Il rogo? Forse una ragazzata – aveva detto – Se fosse stato un atto intimidatorio contro il Comune, ci sarebbero state delle scritte. Ma non posso nascondere che il malcontento c’è. Tengo a precisare che gli uffici comunali stanno facendo il possibile per garantire tempi brevi. Il fatto è che l’impresa deve decidere se vuole andare avanti oppure no. C’è di mezzo il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr). Entro il 30 settembre va consegnato il 30% dei lavori". Pure Sauro Binci, del ’Casalinghi’, auspica un cambio di passo: "Ci sono problemi per i residenti e per i negozianti. Le transenne tolgono parcheggi alle auto".

Tra i clienti della panetteria Stacchiotti, Giorgio Alessandrini è in fila con la moglie: "Non riesco a vedere questi lavori – osserva – Qui davanti, l’altro giorno c’era un grosso camion ma non noto passi avanti. Gli operatori continuano a lavorare e Corso Mazzini è deserto, ci si mettono le auto". "Il cantiere va avanti, ma di disagi ce ne sono. Le transenne tolgono parcheggi e noi ormai lavoriamo solo con i residenti, da fuori non arriva più nessuno. C’è stato un calo della clientela, serve fare presto: questo è un fiore all’occhiello. Il mio timore è che rimanga tutto così", chiosa Roberta Mancini, dell’ortofrutta. "Hanno iniziato da fuori per evitare il caos. Si spera che inizino anche qui dentro. A dire il vero, non sentiamo battere spesso (il rumore tipico dei cantieri, ndr), ma so che stanno scavando", commenta Mario Calvio, della gastronomia.

Da Corso Mazzini, Flavio Zoppi (La tazza d’oro) ci scherza su: "Di quali lavori parla? È un cantiere che non c’è. Sono sconcertato, finora in Corso Mazzini hanno messo le transenne e i bagni chimici dietro. Questa via è deserta. Avrò visto due o tre operai da gennaio. Finora niente, davanti al mio locale. E io questa giunta l’ho appoggiata. Di questo passo, quando finiremo? Ho paura che si fermi tutto".

Nicolò Moricci