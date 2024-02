Il nostro viaggio nel degrado. Posatora, un "cimitero horror". Famiglie di cinghiali fra le lapidi

Una App pubblicizzata al cancello, con tanto di qrcode che permette con un cellulare di trovare dove sono sepolti i propri defunti dà una parvenza di trovarsi in un cimitero evoluto e al passo con i tempi. Ma appena varcato il cancello, la realtà è ben diversa.

Crepe e blocchi pericolanti per il terremoto di novembre 2022 sono ancora lì, transennati da barriere che qualcuno ha già divento perché portare un fiore ad un proprio caro che non c’è più è più forte del pericolo che si corre.

Nell’era delle sepolture, i cinghiali hanno divelto croci e recinzioni per scavare in cerca di ghiande e radici.

Il bagno pubblico? La serratura è saltata e per tenerlo chiuso si usa un mattone da muratore. Ecco, benvenuti nel cimitero horror di Posatora dove ’horror’ non sta per la presenza delle tombe dei defunti ma per l’incuria in cui il camposanto versa. Al Comune, più di un cittadino ha segnalato il degrado in cui il cimitero è tenuto. Per rimuovere foglie secche che da terra arrivavano alle ginocchia delle persone ci sono voluti due mesi. Il Carlino, ieri mattina, ha fatto un giro al cimitero documentandole lo stato.

"Anche io scrivo al Comune per segnalare i problemi - dice Flavia Pataracchia, fioraia del cimitero - ho iniziato questa attività dal 2020. Ho segnalato anche la presenza di una famigliola di cinghiali che stazionava qua fuori, sono venuti a mettere dei cartelli di lavori in corso per ridurre la velocità ma nulla di più. La strada interna non è ben messa, gli anziani faticano a camminarci". È piena di buche e avvallamenti. Per chi ha bisogno di un bagno, entrare in quello del cimitero è un problema.

Sta in un sottoscala, perde intonaco e non si chiude la porta. Il bagno era stato motivo di un Consiglio comunale infuocato, a settembre scorso.

Il consigliere Dem Stefano Foresi aveva chiesto intervento urgenti e l’assessore Stefano Tombolini aveva replicato dicendo che fino a poco prima era stato proprio Foresi l’assessore interessato alle manutenzioni, nella giunta precedente.

Di fatto, il bagno è rimasto ancora in condizioni pietose.

Al cimitero di Posatora, si aggirerebbe anche una ladra di manichi di scope.

Svita i bastoni per portarli via e lascia a terra la testa. Il motivo è sconosciuto però crea problemi ai parenti dei defunti che le lasciano vicino alle tombe per pulire davanti ai propri spazi.

Nel cimitero entrano anche i cinghiali e fanno danni.

Gli ungulati passano da un buco della rete e le loro impronte e passaggi sul terreno delle tombe erano presenti anche ieri mattina.

Nel cimitero è vietato l’ingresso ai veicoli ma non tutti lo rispettano.

Perfino con le moto sono stati visti entrare. Manca una adeguata vigilanza.

Marina Verdenelli