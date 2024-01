"Il numero delle imprese è in calo, ma la Vallesina tiene meglio"

"La città perde 167 imprese: è urgente sovvertire la tendenza con politiche attive e mirate". Così Marco Silvi, Responsabile sindacale Cna di Jesi e Vallesina che aggiunge: "Dopo un triennio segnato prima dalla bolla pandemica con tutti i suoi pesanti effetti e poi dalle dinamiche fortemente negative legate alle crisi geopolitiche innescatesi, con un generale aumento dei costi a tratti e per alcune materie decisamente insostenibili, il 2023, ha visto il definitivo superamento delle restrizioni sanitarie e un generale rientro rispetto ai dati dell’inflazione. Guardando al saldo tra aperture e chiusure nella Provincia, le aziende jesine dimostrano una certa tenuta. All’interno del Comune di Jesi, il numero delle imprese attive a fine 2023 è calato del 4,9% rispetto all’anno precedente, ciò testimonia che purtroppo le attività cessate hanno superato le nuove aperture con un saldo finale di 167 aziende in meno rispetto al 2022. Un dato però inferiore a quello dell’intera provincia che fa invece registrare un calo del 6,2%. Jesi perde ben 95 attività nel settore legato ai servizi mentre Industria e costruzioni fanno registrare 17 e 23 partite iva in meno rispetto al 2022. Restando al quadro locale - aggiunge Silvi - l’obiettivo è far sì che lo scossone che genererà il nuovo stabilimento Amazon possa essere governato nella maniera più opportuna incanalando risorse e situazioni positive per tutto il tessuto imprenditoriale jesino".