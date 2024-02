Il numero di imprese in forte calo: commercio e turismo in difficoltà

La Cna di zona Sud di Ancona e il Centro studi Sistema Cna hanno elaborato i dati sulla consistenza numerica delle imprese nel 2023 per i comuni di Osimo, Castelfidardo e Loreto. Emerge un quadro difficile, con cali generalizzati del numero di imprese ma meno "traumatico" rispetto al dato provinciale e del capoluogo di regione. Osimo registra un saldo negativo, rispetto al 2022, pari a meno 165 imprese (meno 5,46 per cento), il dato peggiore degli ultimi 10 anni. Il trend negativo continua con perdite sullo stock di imprese del 2022 che già aveva visto una perdita consistente (meno 92 imprese). In 10 anni la città dei "senza testa" ha perso 328 imprese con un calo del 10,10 per cento. "Siamo di fronte a un importante mutamento socio economico: sono 10 anni che in tutta la zona assistiamo a una perdita di imprese", commenta il segretario Andrea Cantori. Si registrano cali vistosi nel commercio (meno 9,3 per cento), nel turismo e ristorazione (7,3), nelle costruzioni (6,9) e nell’agricoltura (6,7). Nella città fidardense lo scenario non cambia. A Loreto il trend è lo stesso.