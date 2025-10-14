"Il nuovo album il più libero e vero"

"Little Pieces of Marmelade", o Lpom, per abbreviare. Chi non se li ricorda. Da Filottrano sono arrivati alla vetta televisiva e musicale. Sono DD aka Daniele Ciuffreda (voce, batteria, pianoforte, synth) e Frankie Wah, Francesco Antinori (chitarra, basso, synth, seconda voce). Potente ed energico, quello dei Lpom è un rock contemporaneo con contaminazioni pop-noise, newpunk, blues e psichedeliche.

Nel 2020 partecipano a "X Factor" conquistando il secondo posto mentre nel 2021 sono in tour nei club italiani registrando numeri sold out. La loro carriera è decollata e qualche giorno fa è uscito il loro nuovo album. Il tour è in partenza.

Cosa è rimasto da quell’esperienza a "X factor"? "Sono passati 5 anni da quell’esperienza indimenticabile. Ci ha dato tanto ma come si suol dire, la tv dà tanto e toglie tanto. In quest’ultimo anno soprattutto, con la scomparsa dell’hype televisivo, è nata la parte più ’vera’ di noi artisti".

Con Manuel Agnelli, vostro mentore, avete più avuto contatti? "Nostro mentore durante e dopo ’X factor’. Ci siamo visti quando è venuto nelle Marche per il tour degli Afterhours. Siamo sempre in contatto e abbiamo ottimi rapporti. Che cosa è cambiato? Abbiamo sentito il bisogno di tornare a suonare di più, a scrivere senza paletti imposti dalla case discografiche, dalle ’strutture’. Il nuovo album l’abbiamo scritto in tre mesi, è stato molto istintivo. ’Mexican Sugar Dance’ infatti è forse il nostro lavoro più libero e vero. Di solito siamo maniacali in studio ma questa volta ci siamo fatti guidare dall’istinto, lasciandoci andare a un divertimento raro. È uno di quei dischi nati senza piani precisi ma dalle idee che arrivano a raffica e che si decide di inseguire. La scelta dell’inglese è stata inevitabile: le melodie erano già lì, primordiali, e avevano dentro quella lingua. Non volevamo imporci limiti o etichette. Abbiamo seguito un flusso naturale che raramente ci è capitato di catturare, ascoltato un’urgenza viscerale, prima ancora che artistica: quella di esprimerci senza filtri. Ed è proprio questo, per noi, il manifesto del disco: riconoscersi, accettarsi e darsi valore".

Qual è la parte più entusiasmante del vostro lavoro? "La scrittura è la parte davvero più divertente del nostro lavoro, senza contare i live che tanto ci sono mancati durante il Covid. Ci vuole tempo per tornare a quella che era la scena precedente. Ci sono tante persone che hanno rimesso piede ai concerti però e ne siamo stra contenti. La scena è cambiata, in termini di reazioni durante i concerti, ma siamo ottimisti e sicuri che si ritornerà a quel bel passato anche a livello fisico".

Come definireste lo scenario rock italiano al momento? "Musicalmente in Italia ci sentiamo una minoranza ma siamo fieri di portare avanti e alta la bandiera del rock assieme a pochi altri giovani".

Quando inizia il nuovo tour e dove sarete? "Il tour sta per partire e siamo sopra le nuvole. L’autenticità, forza e divertimento che caratterizzano questo disco saranno i veri protagonisti del ’Mexican Sugar Dance – Tour’ organizzato da Crox Concerti. Il 31 ottobre saremo a Novara al Big Lebowski, il primo novembre a Bologna al Freakout, il 18 dicembre a Milano al Biko, il 19 dicembre a Torino al Capodoglio, il 17 gennaio a Roma al Monk, il 7 marzo a Pratola Peligna (L’Aquila) al Garbage Live Club. Ci sono altre date in arrivo".

Silvia Santini