"Il nuovo arredo ci darà una mano"

"A parte i luoghi comuni del parcheggio i problemi del centro di Ancona sono che per quanto riguarda la stagione estiva servono eventi, festival, situazioni che portino gente in città. Poi l’arredo urbano se è fatto bene sicuramente dà una mano alla situazione, il progetto l’abbiamo visto e ci piace. Certo che i posti auto che sono stati tolti in piazza della Repubblica un po’ incidono sulla clientela del nostro bar, se togli posti auto prima devi averli creati da un’altra parte. Qualcuno si lamenta, specialmente chi era abituato ad arrivare, lasciare l’auto per prendere un caffè, o fare una commissione veloce. Però è anche vero che se vieni in centro non puoi pensare di lasciare la macchina dove vuoi. Per il degrado bisogna che ci mettiamo anche un po’ del nostro, non possiamo sempre aspettare che facciano tutto gli altri".