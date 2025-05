"Il nuovo bando dell’Inps è una mazzata per i disabili"

Cambia il bando dell’Inps e per i disabili gravi è una mazzata. Il provvedimento che si appresta a entrare in vigore a giugno a livello nazionale colpisce tantissime persone con disabilità gravissime e le loro famiglie. Il caso emblematico è quello di Francesco Forgione, giovane anconetano affetto da una malattia neurodegenerativa che lo costringe da sempre su una carrozzina, di cui il Carlino si è occupato tante volte per alcune imprese straordinarie come il viaggio nel 2023 lungo il Cammino di Santiago de Compostela. Giorni felici quelli, ma ora la spada di Damocle del nuovo bando Inps mette davvero in difficoltà lui e la sua famiglia: "Proprio una bella sorpresa quella che ci hanno fatto – attacca il padre di Francesco, Michele Forgione – Tutto ciò che fino a oggi era in vigore, una serie di sostegni per noi importanti, dal prossimo mese in pratica sparirà. In pratica il progetto chiamato ‘Homecare’, attivo da cinque anni, verrà interrotto e le cose, come sempre, cambiano in peggio. Quel progetto, ad esempio, dava la possibilità di assumere un familiare, nel nostro caso la madre di Francesco, mia moglie, seppur con uno stipendio molto basso, per seguire proprio nostro figlio; ora non potremo rinnovare quel contratto, ma assumere persone terze, dimenticando che per seguire da anni Francesco mia moglie il suo lavoro l’ha dovuto abbandonare. ‘Homecare’ prevedeva un bonus di circa 50 euro al mese per acquistare dei cosiddetti ‘ausili’ per Francesco, ma adesso l’Inps nel nuovo bando non l’ha previsto. E poi c’è il terzo problema, ossia la figura dell’educatore. Fino ad oggi era fornito dalle cooperative del territorio e a tutto pensava l’Inps; da giugno si cambia, dovremo essere noi a trovare l’assistente e fargli un contratto con la Partita Iva e soprattutto ogni volta anticipargli tre mesi di stipendio, oltre al pagamento dei contributi, in attesa di essere rimborsati dall’Inps. Siamo davvero stanchi".