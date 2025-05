Il nuovo campeggio La Torre: "Ci sarà anche un mini market. Ma nel 2026 più spazio ai turisti"

Camping La Torre, gli anconetani e i turisti sono in trepida attesa della sua riapertura dopo che gli scorsi mesi il Comune di Ancona ha messo a bando la sua gestione decennale. Allo scadere del concorso sono rimasti idonei quattro soggetti. Dopo l’esame da parte della commissione esaminatrice l’appalto pluriennale è stato aggiudicato alla Conero Caravan. Il bando prevedeva, per questo 2025 una verifica dei servizi, del verde e dell’illuminazione, verifica dell’impianto elettrico ed idraulico, sistemazione dei locali bar-ristorante e poi, per il prossimo 2026, una serie di interventi in grado di far divenire il camping una struttura a tre stelle. Il Carlino ha chiesto a Cristiano Falcetelli, titolare della Conero Caravan, come stanno procedendo i preparativi per il riavvio della struttura.

A che punto siete con i lavori? "Stiamo predisponendo il tutto. Il Comune ci ha inviato la comunicazione della vincita del bando e al momento si sta svolgendo la verifica di tutta la documentazione presentata cui seguirà l’aggiudicazione ufficiale con la consegna delle chiavi che, salvo imprevisti, dovrebbe avvenire in questa settimana. Sistemeremo la recinzione, l’impianto elettrico, sanitario e il riscaldamento. Tutto deve essere funzionante e a norma. Per i bagni realizzeremo quanto è possibile fare. I tempi purtroppo sono molto stretti".

Quando pensate di aprire il campeggio? "Se la verifica burocratica procede spedita, puntiamo ad aprire per il weekend del 2 giugno". Avete già avuto richieste di prenotazione? "Le richieste sono pervenute dagli stagionali e molte anche da fuori regione. Abbiamo destinato una persona appositamente a questo settore".

Nei giorni scorsi sono state sollevate polemiche da persone che sostenevano una eccessiva presenza degli stagionali anconetani rispetto ai turisti. Cambierà qualcosa? "Per questa stagione le cose resteranno come gli altri anni, dalla prossima si dovranno privilegiare i turisti e ridurre gli stagionali".

Le tariffe come saranno? "Sono le stesse degli altri anni, sono stabilite dal Comune".

Il ristorante-bar resterà fruibile a tutti? "Sì, ovviamente dopo aver esaurito tutte le richieste del campeggio. E’ nostra intenzione aprire anche un mini market che dovrebbe essere pronto per metà giugno".

Piazzole e spazi saranno modificati? "Per quest’anno resterà tutto uguale poi le cose cambieranno. Abbiamo affidato ad una equipe di professionisti la progettazione del nuovo camping da attuare per il prossimo anno come stabilito dal bando comunale. Presenteremo il progetto che necessita di molteplici permessi e autorizzazioni. Una volta avuti, dopo la chiusura del 30 settembre, realizzeremo le nuove opere durante l’inverno e la primavera seguente per essere pronti, per la stagione 2026, con un camping a tre stelle come stabilito dal Comune".