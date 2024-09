Il nuovo film di Favino si gira anche in città

Pierfrancesco Favino, ma anche Veronica Pivetti, Carla Signoris, Giorgio Tirabassi e Manuela Mandracchia. Cast d’eccezione per due produzioni che da qui ai prossimi cinque mesi allestiranno il loro set ad Ancona. Il primo è quello del film per il cinema che vedrà protagonista Pierfrancesco Favino dal titolo "Il maestro", la seconda, invece, è una serie tv che sarà trasmessa su Rai Uno ed è intitolata "Balene". La produzione, Indigo Film, de ‘Il maestro’ ha scelto la zona di Portonovo quale set delle riprese, che saranno effettuate dal 14 al 22 di ottobre. Non sono stati resi noti altri particolari. La serie tv, invece, diretta da Alessandro Casale, sarà appunto interpretata dai noti volti di Veronica Pivetti, Carla Signoris, Giorgio Tirabassi e Manuela Mandracchia e girata completamente nelle Marche ed in particolare nel territorio anconetano: la Strada Provinciale del Conero, Portonovo e zone limitrofe, Centro Storico di Ancona, Porto Commerciale e Turistico, Quartiere Adriatico, Zona Stazione. L’iniziativa non solo porterà visibilità al territorio attraverso la televisione, ma anche un certo indotto economico derivante dalla presenza di una produzione con tecnici ed attori, visto il lungo periodo di permanenza. Sarà, inoltre, un’opportunità anche per le professionalità del territorio che ne potranno beneficiare in termini di maggior possibilità lavorative. Le riprese inizieranno il primo ottobre e termineranno il primo marzo. Dal 2023 ad oggi molti sono state le produzioni che hanno scelto Ancona e il territorio, da quella del film per il cinema “La Spiaggia dei gabbiani” che ha impegnato giovani attori di casa nostra, a “Tradita” che vede protagonista Manuela Arcuri, al film “Io e te dobbiamo parlare” di e con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, girato in estate nei luoghi più suggestivi della città.