Il nuovo Inrca va per le lunghe: oltre il 2027

"A noi non risulta che la scadenza dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale Inrca a sud di Ancona sia fissata al 2027. Per quanto ne sappia dovrebbero terminare nel giro di 18 mesi e poi servirà del tempo per gli allestimenti. In caso di ritardi ci sentiremo con la Regione per capire. Al momento però questa richiesta sui tempi la farei alla direttrice dell’Inrca, la dottoressa Capalbo, o al sindaco di Camerano visto che l’area ricade in quel comune". È stata questa la risposta dell’assessore Manuela Caucci, che ha tra le deleghe quella dei rapporti con le aziende ospedaliere, all’interrogazione di Mirella Giangiacomi: "Alla destra anconetana non interessa il nuovo Inrca _ è il commento della consigliera Dem _. Ho presentato una interrogazione sullo stato dei lavori dell’ospedale Nuovo Inrca-Ancona Sud a fronte delle voci che riferiscono di una distrazione di fondi per la struttura spostati dalla giunta ad altra destinazione sanitaria regionale con una previsione di fine lavori posticipata al 2027. La risposta dell’assessore Caucci mi ha lasciato senza parole e in pratica non sarebbe sua competenza. Così facendo dimostra totale disinteresse ai problemi di salute dei cittadini più fragili di Ancona e una grande incompetenza nel ruolo che ricopre".