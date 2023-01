"Il nuovo Interporto farà decollare il Sanzio"

Aeroporto e interporto, un connubio potenzialmente in grado di rilanciare e soprattutto sfruttare le enormi potenzialità del territorio. Nella conferenza di inizio anno (doveva essere di fine anno, saltata a causa dell’infezione da Covid che lo ha colpito) organizzata dall’Ordine dei Giornalisti, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha insistito su questo tema. In mezzo ai mille spunti, la parte logistica ha avuto un suo spazio. Pur senza nominare mai il colosso Amazon, destinato ormai a sbarcare in Vallesina, Acquaroli ha confermato come la trattativa per il rilancio dei due punti nodali del sistema economico marchigiano sia una priorità: "L’Interporto era una struttura in pre-fallimento dopo anni di difficoltà e di scarsa progettualità, salvata con un forte sostegno economico, ma mai in grado di poter decollare. L’operazione in via di conclusione _ ha ricordato Acquaroli _ produrrà uno slancio potenzialmente eccezionale sia per il vicino aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara che per il porto di Ancona. Su quell’asset noi abbiamo creduto e i fatti ci stanno dando ragione". Il polo logistico consentirà di sviluppare il territorio, ma soprattutto darà lavoro a tante persone. Mettendo in rete le tre infrastrutture un beneficio diretto lo avrebbe anche il settore del turismo. In questo senso l’aeroporto diventa cruciale: "Il 2022 è stato l’anno di svolta per lo scalo di Falconara, con la questione della continuità territoriale che è andata a buon fine _ aggiunge il governatore delle Marche _. Il 2023 sarà quello del consolidamento dei traffici e delle rotte. Abbiamo ridato dignità allo scalo e alla regione attraverso la messa in campo dei tre voli nazionali verso Roma e Milano, bi-giornalieri, e Napoli, giornaliero, senza dimenticare le rotte straniere tra cui brilla Parigi. Uno scalo efficiente non serve solo per chi dalle Marche deve partire, ma anche per chi potenzialmente può essere attratto a venire da noi. E qui subentra l’aspetto turistico che l’anno scorso ha visto numeri superiori addirittura al periodo pre-pandemico. Dopo anni di soldi gettati al vento e senza costrutto, centinaia di milioni di euro sprecati, ora noi diamo uno spiraglio di positività".