Il nuovo Lazzabaretto rilancia anche la Mole: "Un luogo di cultura e un contenitore vivo"

Notizia importante per gli anconetani: anche questa estate il Lazzabaretto ci sarà. Lo spazio della Mole Vanvitelliana è diventato un tale irrinunciabile punto di riferimento che, quando lo scorso anno se ne paventò la chiusura, mezza città insorse. L’inaugurazione è prevista per oggi, anche se ieri mattina, guardando la storica location, non lo si sarebbe detto. I lavori erano molto ‘in corso’.

D’altronde Michele Cantarini, presidente di Arci Marche, non nasconde le difficoltà incontrate: "Facendo lo slalom tra un cantiere e l’altro, con il supporto degli uffici e dei tecnici comunali siamo riusciti in tre settimane ad organizzare a rassegna e ad attrezzare la nuova sede". Ma, aggiunge Cantarini, "l’entusiasmo che ci ha comunicato l’assessore alla cultura Marta Paraventi e tutta l’Amministrazione comunale ci ha convinto a metterci in gioco ancora una volta, condividendo l’obiettivo della rivitalizzazione della Mole".

Ed è qui che si gioca la partita quest’anno (e non solo questo). L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di valorizzare al massimo la Mole Vanvitelliana, non limitandosi a farne un contenitore di eventi, ma un luogo ‘vivo’, aperto, un polo culturale percepito come cuore pulsante tanto del presente quanto del passato di Ancona, e suo simbolo identitario.

L’assessore alla cultura Marta Paraventi cita la nuova sede dell’Arena Cinema come "una parte magnifica e suggestiva della Mole, mai utilizzata per il cinema, che si integra con la visita dei camminamenti di ronda", e si riferisce alla Mole come "luogo dove vivere un’esperienza totale che coniuga la bellezza del monumento, la Porta sul Mare, i suddetti camminamenti, il cinema, le mostre nelle Sale Vanvitelli, il museo Omero e la Collezione Design, i punti ristoro del Lazzabaretto e del Caffè letterario The Mole. Non a caso tutti questi elementi sono citati nella brochure dell’Arena Cinema, con le informazioni necessarie per fruirne".

Secondo l’assessora il progetto "Lazzaretto estate", assieme agli altri, "guarda al futuro, ma con un profondo rispetto per la storia e l’identità del luogo. La cultura si sposta, si espande e si rinnova con un’ampia programmazione: alla Mole nasce un nuovo spazio per tutti". Concorda Michele Cantarini: "La Mole è veramente un contenitore culturale e al contempo una esperienza complessiva".

Anche Chiara Malerba, citando la nuova location scelta per le proiezioni cinematografiche, sottolinea che non si tratta solamente di "uno spostamento logistico", ma di ‘una azione di riqualificazione urbana, che ridà significato a una parte della Mole Vanvitelliana rimasta incompiuta, rafforzandone l’identità di polo culturale".

La corte dell’ex Lazzaretto, in particolare, a breve sarà la sede di storiche rassegne, come ‘Ancona Jazz’ e ‘Sensi d’estate’. Una "ricca programmazione", osserva ancora Marta Paraventi, che auspica una Mole destinata ad essere sempre più "un polo integrato della cultura".