Il nuovo magazine del Comune di Ancona si chiama ComunicAncona e, completamente rinnovato nella grafica e nel format, sostituisce il precedente AnkonMagazine. È disponibile all’indirizzo www.comunicancona.it, completando così l’offerta dei canali di comunicazione di pubblica utilità già operativi (sito, social e chat). Aggiungendosi alle attività quotidianamente svolte dall’ufficio stampa, ComunicAncona si pone l’obiettivo di restituire un racconto più approfondito di idee e progetti dell’Amministrazione.

Quattro le sezioni principali del giornale online (In città, In Comune, In Consiglio e In società), cui si somma la rubrica ‘Racconti di città’, che ospiterà personaggi ed esperienze, anche non direttamente collegati all’Amministrazione, ma significative per il contesto sociale e culturale della città. Nel magazine sono inoltre presenti una sezione denominata ‘In tendenza’, con gli articoli più interessanti, e ‘Le ultime news’, in cui le notizie appaiono in ordine cronologico.

"Vogliamo far entrare continuativamente il cittadino a Palazzo del Popolo consentendogli di osservare da vicino le scelte, i processi, il progetto del governo della città", spiega il sindaco Daniele Silvetti. Il giornale, il cui sito è realizzato da Vanilla Marketing, è curato dall’ufficio stampa dell’Ente e avrà cadenza quindicinale.