Il nuovo Mercato delle Erbe. Trattamenti laser e criosabbiatura: "Azzerati i rischi per la salute"

I lavori finanziati dal Pnrr al Mercato delle Erbe entrano in una fase cruciale. Lunedì via alla fase di trattamenti laser e criosabbiatura delle strutture portanti nell’edificio datato inizio ‘900. Uno step che consentirà all’opera di avanzare significativamente in percentuale allo stato di avanzamento della stessa dopo una prima fase in cui, per motivi tecnici legati alla complessità dell’intervento, l’impresa ha dovuto agire a basso ritmo. Una fase al tempo stesso delicata perché verranno effettuate manovre che riguardano il trattamento della struttura, con annesse problematiche legate alla sicurezza.

Proprio per questo motivo ieri mattina all’interno della meravigliosa struttura liberty tra corso Mazzini e via Magenta c’è stato un incontro con gli operatori della ‘piazza delle erbe’, alla presenza del personale della ditta subappaltatrice che effettuerà gli interventi, l’impresa capofila e gli uffici della direzione lavori pubblici con in testa l’assessore Stefano Tombolini: "I tecnici incaricati dell’intervento hanno spiegato agli operatori commerciali come verrà svolto l’intervento, il metodo e le ricadute ambientali che andranno monitorate _ spiega l’assessore _. Abbiamo deciso di organizzare questo incontro proprio con l’obiettivo di spiegare che tipo di intervento sarà e le misure assunte per azzerare qualsiasi rischio per la salute pubblica. Si tratta della pulizia laser e della criosabbiatura delle parti portanti, trattamenti necessari per la pulizia a fondo e la preparazione necessaria prima dell’applicazione delle lamiere e a seguire delle vernici. La road map del cantiere, una volta espletata questa sezione, guadagnerà parecchio terreno. Posso confermare che siamo di fronte a uno step fondamentale a cui farà seguito la sostituzione di tutti gli infissi del mercato per poi consentirci di avvicinarci alla fine dell’appalto strutturale. L’intervento inizia ufficialmente lunedì prossimo con una prima prova sperimentale che riguarderà anche l’impatto acustico causato dai macchinari utilizzati durante le lavorazioni. Se il fonografo registrerà livelli acustici troppo alti adotteremo dei correttivi". Durante l’incontro di ieri, avvenuto sul ballatoio al piano 1 del mercato, gli operatori hanno ribadito l’opportunità di ricevere dei ristori legato al calo del lavoro provocato da oltre un anno di lavoro: "L’amministrazione è molto sensibile a questo tema, anche se alla vigilia del via dei lavori avevamo proposto la soluzione di delocalizzare le vendite in altri siti della zona, ma poi hanno scelto di restare dentro il mercato coi lavori".