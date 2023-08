Il nuovo murales di Fabriano: "Rayon de soleil", un raggio di sole per l'infanzia

Una bimba nel gesto più spensierato dell’infanzia: il dondolio in altalena. Cacciano si arricchisce così di un nuovo sognante murale. Nel centro del "paese dei murales artistici" dove sono oltre quaranta le opere d’arte firmate da street artists di tutta Europa, spicca ora "il fermoimmagine" della bimba in altalena, vista di spalle, lunghi capelli al vento e sguardo verso il cielo azzurro. Si intitola "Rayon de soleil" (raggio di sole) ed è il volo sereno dell’infanzia. Quello della piccola Emma, che ha fatto da modella per l’opera di Federico "Kor1" Zenobi, artista jesino classe 1986, ex allievo dell’Accademia di belle arti e design Poliarte di Ancona.

Premiato migliore writer al mondo per il murale "Poseidone", che ha realizzato nel 2019 a Marotta, e autore di opere famose a livello nazionale come il ritratto dell’ex commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, realizzato a Jesi dopo la vittoria dei campionati Europei, Federico Zenobi è anche il giovane direttore artistico dei murales di Cacciano dove ne ha realizzati già diversi. sa.fe.