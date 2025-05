Il nuovo palas nelle mani del Club Scherma. Dellabella: "Struttura tra le più importanti in Europa"

Un momento importante, ieri mattina, per la consegna delle chiavi della nuova Casa della Scherma di via delle Nazioni. È stato il vicesindaco con delega allo Sport Samuele Animali a conferirle al presidente del Club Scherma Jesi Maurizio Dellabella. Il trasloco dalla sede di via Solazzi avverrà alla fine della stagione sportiva.

"Una nuova e grande struttura a servizio non solo del territorio, ma che ambisce legittimamente ad avere una funzione a dimensione nazionale", ha detto Animali. Per Dellabella "si completa un percorso importante che ci porterà a disporre di una struttura, specifica per la scherma, definita una delle più importanti d’Europa. La nuova casa della scherma ci permetterà di organizzare importanti eventi agonistici e ospitare, migliorando quanto già facciamo, atleti di altri club marchigiani, nazionali ed internazionali".

Animali ha concluso: "Siamo sicuri che il Club Scherma Jesi, forte di una tradizione consolidata nel tempo, saprà utilizzare al meglio l’impianto per valorizzare questa disciplina che ha reso Jesi famosa nel mondo".