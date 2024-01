Il nuovo piano del governo. L’Esercito invia quindici militari: "Saranno in azione sulle strade"

Operazione "Strade sicure", in arrivo 15 militari destinati al nostro capoluogo di regione. Il provvedimento, firmato dal Governo, prevede l’invio di forze per sette città italiane, tra cui Ancona, dove nel 2013 non c’erano contingenti delle forze armate concorrere, con le Forze di polizia, alla tutela della sicurezza. Complessivamente sono stati ripartiti sul territorio nazionale 6.800 militari in 57 città. Per le città dove i contingenti erano presenti è stato previsto un aumento.

Oltre ad Ancona, 20 militari sono stati destinati a Cosenza, 15 a Grosseto, Parma, Prato, Siena e Vicenza. A comunicare la notizia ieri sono stati il segretario della Lega Marche, Giorgia Latini, il vicecapogruppo in consiglio regionale Mirko Bilò, responsabile per le Marche del Dipartimento Antimafia e Legalità della Lega, e la segretaria provinciale Elena Campagnolo. "Dalla filiera di governo Lega le azioni per rafforzare la sicurezza delle Marche – scrivono in una nota – Grazie al lavoro del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni destinati ad Ancona 15 militari che saranno impiegati nell’ambito dell’operazione contribuendo al presidio del territorio e al rafforzamento delle misure a tutela della legalità. Un impegno concreto della Lega: la sicurezza è sempre stata e sarà sempre la nostra priorità – commentano con soddisfazione i dirigenti leghisti – Ancona si inserisce nel quadro di un incremento dei militari assegnati sul territorio come segnale concreto dell’attenzione che il Governo sta rivolgendo alle richieste di maggiore vigilanza e prevenzione".