Il nuovo piano. La rivoluzione Pums: "Città più accessibile e meno inquinamento"

Non ha avuto dubbi il sindaco Daniele Silvetti nell’assumersi le responsabilità: "Questo è uno strumento chiave per dire dove andremo. Le lancette dell’orologio sono azionate e ora ci mettono in mora rispetto agli interventi ambiziosi che vogliamo realizzare". Molti dei quali entro la sindacatura, altri nell’arco temporale operativo di dieci anni. Ma quella svolta attesa da tempo è finalmente arrivata per un’Ancona che, ieri, ha conosciuto il Piano urbano della mobilità sostenibile. Dopo l’approvazione della Giunta, infatti, il Pums è stato presentato alla città e inizia, dunque, il suo iter di approvazione dopo una preliminare concertazione con stakeholders, categorie, ordini, sindacati, associazioni e cittadini. Sarà soggetto a 240 giorni di Valutazione ambientale strategica (Vas), prima della ratifica ufficiale del Consiglio comunale. "Nel frattempo opere e attività vanno avanti – ha garantito Silvetti –. Non perderemo tempo". E allora quel contenitore "non è affatto vuoto, ma assume una valenza strategica di pianificazione", ha bissato il vicesindaco con delega alla Mobilità Giovanni Zinni.

Prevede, nel dettaglio, "una piccola rivoluzione per la viabilità – ha aggiunto – nell’ottica di abbattere l’inquinamento e tendere verso la sostenibilità ambientale. Non vogliamo imporre modelli ideologici, né ciclovie dalla dubbia usufruibilità (un riferimento alle passate "gestioni"? ndr), bensì aumentare il trasporto pubblico locale, considerato da questa amministrazione il vero strumento per ridurre l’uso delle auto private". Il tutto armonizzandolo con "le esigenze di attività e residenti".

Tre obiettivi principali, riapertura Stazione marittima, Zac e nuovo anello filoviario, più uno: il cambio di circolazione nelle vie Bocconi e Giannelli, agli imbocchi della galleria del Risorgimento, zona da 20mila abitanti e dov’è necessario rendere più snello il traffico. "In ingresso immaginiamo di modificare la funzionalità del primo semaforo, che sarà solo al servizio degli autobus – ha esordito Zinni –. Due corsie in entrata, la terza trasformata in senso opposto per l’uscita degli autobus dal centro. Questi non passeranno più in via Vecchini, ma da via Giannelli in senso opposto. Creeremo una camera di circolazione, cambiando i sensi di marcia delle vie Piave e Isonzo. La gente entrerà senza i primi due semafori e si fermerà a quello del viale della Vittoria. Da via Isonzo si scenderà soltanto, mentre in via Piave si girerà a destra. Non ci sarà più l’intersezione di via Piave con via Vecchini dietro le Poste". In uscita?: "Su via Vecchini le tre corsie saranno dedicate soltanto alle macchine e incontreranno l’unico semaforo per chi scende dalle vie Veneto e San Martino. Su via Bocconi, invece, creeremo un’isola per gli autobus, per non creare ingorghi da e per l’Asse attrezzato".

Il Pums, inoltre, contiene i successivi piani attuativi: traffico, trasporto pubblico, biciplan e parcheggi. Alla presentazione anche le autorità di Falconara. "Un cambio di approccio e un’apertura alla collaborazione perché – ha detto il sindaco Stefania Signorini accompagnata dal consigliere delegato all’Urbanistica Clemente Rossi – le sfide della sostenibilità superano i confini comunali e vanno vinte insieme".