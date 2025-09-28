"Il nuovo ponte San Carlo pericoloso per i pedoni: mancano le protezioni"

"Vorrei segnalare anche a voi del Carlino una situazione molto pericolosa: sul ponte San Carlo ancora non hanno sistemato le flange d’acciaio. Fino ad oggi fortunatamente nessuno si è fatto male ma visto che siamo sul camminamento pedonale e ciclabile se ci si aggancia qualcuno, potrebbe farsi male sul serio".

La denuncia arriva da un nostro lettore che spiega di aver avvisato, ormai da settimane, il Comune, senza però che nessuno sia ancora intervenuto. Le flange in questione sono degli attacchi per una sorta di paracarro interno sul passaggio pedonale parallelo alla carreggiata. Dovrebbero essere ricoperte da materiale in gomma probabilmente, ma nonostante i lavori sul ponte terminati e l’inaugurazione avvenuta lo scorso Natale, questa parte è rimasta incompiuta. La ditta non sta più svolgendo lavori sul ponte, ma le ruspe e il materiale sono rimasti in loco per sistemare i sottoservizi e le ultime lavorazioni sotto lo stesso e sulla spalla verso il centro città. Intanto l’amministrazione comunale ha affidato l’incarico per l’asfaltatura di via Piandelmedico (73mila euro).

"Negli ultimi mesi – ha spiegato la Giunta– si è riscontrato, e più volte segnalato dai cittadini, un ulteriore peggioramento dello stato manutentivo del manto stradale, nel tratto a confine con la SP 9 fino alla chiesa di Sant’Antonio Abate". L’intervento darà seguito a quelli già effettuati tra via Misa, via Marconi, una porzione della stessa via Piandelmedico e ponte San Carlo dopo l’apertura al traffico di quest’ultimo.