"Il nuovo ponte stravolge tutto"

Giovedì il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il Consiglio Grande sul progetto del nuovo ponte Garibaldi. "Da quando, quest’estate, è stato possibile conoscere maggiori dettagli del ponte che progettato da Anas, subito tra i cittadini, gli esperti, le associazioni, ambientaliste e paesaggistiche, sono sorte forti perplessità sull’impatto che la realizzazione avrebbe avuto e di conseguenza sono partite iniziative volte a contrastarne la realizzazione – spiega il Pd in un comunicato - Sono stati organizzati incontri pubblici, petizione online (più di 9.000 firme raccolte), sono stati scritti decine di comunicati stampa, anche da tecnici qualificati; tutti chiedevano una radicale revisione del progetto, proponendo alternative, tra l’altro perfettamente realizzabili. È unanimemente riconosciuto che un ponte così come è stato pensato determinerebbe un danno irreparabile alla bella scenografia del centro della nostra città, l’intasamento del traffico, con tante auto e rumore e smog, lungo i Portici Ercolani, la realizzazione di tortuosi percorsi alternativi necessari ad evitare le ingombranti rampe, pregiudicherebbe la viabilità ciclopedonale di accesso alla vicina scuola, con la compromissione, in sostanza, della sicurezza globale. Il progetto stravolge un meraviglioso contesto urbano inserendo un ponte che sembra uno svincolo autostradale, tipico di un ambiente di periferia".