Il nuovo sindaco deve delegare?

In caso di sua elezione a sindaco di Ancona, quale assessorato o quale delega specifica terrebbe per sé e con quale motivazione? I regolamenti istituzionali consentono alle giunte comunali di essere abbastanza larghe, dando la possibilità ai sindaci di concentrarsi sui loro ruoli. Diverso, in tal senso, quanto accade per le Regioni, dove il numero degli assessori è cortissimo e ognuno dei pezzi della squadra di governo tiene per sé una miriade di deleghe, grandi e piccole. La giunta comunale dorica uscente era composta da nove assessori e dalla sindaca, Valeria Mancinelli. Una squadra che è cambiata in corso d’opera all’inizio della seconda sindacatura con l’ingresso nella squadra dell’assessore all’ambiente Michele Polenta. La Mancinelli ha ceduto all’allora neoassessore proprio l’ambiente e una serie a esso collegate, pur mantenendo alcuni settori secondari per sé. Una cosa è certa, dalle urne uscirà un nuovo sindaco ed è molto probabile che all’inizio dell’avventura il nuovo inquilino dello studio al secondo piano di Palazzo del Popolo possa inizialmente tenere per sé alcune deleghe. Il vantaggio per Ida Simonella, assessore uscente, sarebbe quello di conoscere la macchina comunale. Per tutti gli altri, al contrario, inizierebbe un’esperienza totalmente nuova. Francesco Rubini esce da due mandati di consigliere comunale di opposizione, Daniele Silvetti è stato a sua volta consigliere, ma tanti anni fa e Roberto Rubegni è stato (ed è) all’interno di alcune partecipate del Comune: fare l’assessore, tuttavia, è tutta un’altra cosa. Giunta che potrà godere, non va dimenticato, di un cospicuo aumento degli stipendi, un provvedimento del governo già ratificato alla fine della scorsa sindacatura. Ecco cosa hanno risposto al Carlino, sul tema delle deleghe, i sei candidati che tra pochi giorni si giocano la poltrona di prossimo sindaco di Ancona.