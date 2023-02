Il nuovo tour di Alice nel segno di Franco Battiato Appuntamento il 28 aprile al teatro delle Muse

Alice si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che il compianto cantautore ci ha trasmesso, attraverso il suo nuovo album ‘Eri con me’. A marzo partirà il nuovo tour che permetterà di ascoltare dal vivo i brani del disco, e altri ancora: ‘Eri con me - Alice canta Battiato’. Il tour farà tappa al Teatro delle Muse di Ancona il 28 aprile. I biglietti sono già in vendita on line sui circuiti TicketOne (www.ticketone.it), Ciaotickets (www.ciaotickets.com) e Vivaticket, nelle prevendite abituali autorizzate (www.ticketone.ithelpoutlets e www.ciaotickets.compunti-vendita) e presso la biglietteria del teatro (07152525). Questi i prezzi: poltronissima 57,50 euro; poltrona 46 euro; I galleria 38 euro; II galleria 34,50 euro; III galleria 28,75 euro; I ordine di palchi 57,50 euro; II ordine 46 euro; III ordine 38 euro. Il concerto di Ancona è organizzato da Alhena Entertainment Srl, e prodotto e distribuito da Imarts. ‘Eri con me’, pubblicato in versione CD e doppio vinile, contiene sedici canzoni di Battiato, registrate in studio con Carlo Guaitoli (pianoforte, direzione) e I Solisti Filarmonici Italiani. Il progetto vede le sue radici nella collaborazione iniziata nel 1980 con il singolo ‘Il vento caldo dell’estate’ e l’album ‘Capo Nord’.