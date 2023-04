Il nuovo waterfront come dormitorio per disperati senza tetto

Il nuovo waterfront si trasforma in un dormitorio per disperati. È quanto accade in via XXIX Settembre, sotto la nuova struttura a ridosso del porto antico. Proprio davanti alla balaustra ammuffita e alla vetrata sporca (entrambe nuovissime), anche un senza tetto steso sulle panchine del belvedere. Il progetto sarebbe costato circa un milione di euro per dei lavori a metà: avevamo già scritto su queste colonne di come la pavimentazione incompleta sia un pugno in un occhio di fronte alla storia di Porta Pia (peraltro ancora interessata dal cantiere). Il vicesindaco Sediari aveva annunciato un’azione risarcitoria nei confronti delle imprese che si erano aggiudicate l’appalto.

Intanto, un uomo sui 30anni, di presunta origine africana, si è tolto le scarpe, stendendosi su una delle tre panchine sotto la struttura marrone. Nel progetto del Comune, la struttura avrebbe dovuto assumere le sembianze di un luogo di socializzazione con vista mare. Nei giorni scorsi, il senza tetto era stato avvicinato da due agenti della polizia locale: in quel frangente, aveva dato spettacolo in strada, saltando sulle sedute di marmo e ballando. Poi, si era appisolato tra la gente.