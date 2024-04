Il "pacco" a sorpresa. Succhi di frutta al posto dell’iPhone. Subito rintracciati i due truffatori

Vede in vendita su internet un iPhone semi nuovo e dopo essersi incontrato con i due venditori si è visto rifilare un pacco di succhi di frutta per 500 euro. La vittima ha chiamato subito i carabinieri che nel giro di qualche ora hanno rintracciato i due affaristi denunciandoli per tentata truffa e furto. Sono due napoletani di 40 anni, pendolari, che dopo il colpo messo a segno si stavano già spostando al nord per fare, probabilmente, un’altra truffa del pacco. Il raggiro è avvenuto mercoledì pomeriggio, in piazzale Loreto, al Piano. Lì un 25enne pachistano, residente nel quartiere, aveva dato appuntamento ai due venditori contattati prima al cellulare. Qualche giorno precedente aveva visto un annuncio su un sito di vendite specializzate, riferito ad un cellulare iPhone 14. Ha chiamato il numero di riferimento per sapere il costo poi ha concordato l’incontro ad Ancona. Si sono presentati in due, come nelle migliori truffe. Il ragazzo ha chiesto di vedere il cellulare e glielo hanno mostrato. Poi lo hanno rimesso nel pacchetto e glielo hanno consegnato in una busta. Subito dopo i due hanno chiesto di pagarlo. Il 25enne ha preso il portafoglio e mentre lo ha aperto i due hanno visto che teneva molte banconote al suo interno. Con agilità le hanno arraffate tutte per poi fuggire via. Erano 500 euro in tutto. Il pachistano ha chiamato i carabinieri poi ha aperto il pacchetto che doveva contenere il cellulare trovando un pacco di succhi di frutta. I militari del radiomobile hanno raggiunto piazzale Loreto e attraverso le telecamere di sicurezza della zona e a quelle di altre attività pubbliche presenti hanno individuato targa e auto a bordo della quale i due 40enni sono fuggiti. La vettura, una Fiat Panda, è stata rintracciata a Marzocca di Senigallia dai carabinieri del luogo.