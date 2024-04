Il pakistano respinto ce l’ha fatta. Dalle notti all’addiaccio al Passetto al lavoro da pizzaiolo a Senigallia

Storie di immigrazione, coraggio e integrazione. Come quella di Mushtaq, scappato dal suo Paese d’origine, il Pakistan, e dopo mille traversie arrivato nelle Marche, tra Ancona e Senigallia, dove adesso fa il pizzaiolo in un ristorante. Nel suo drammatico percorso fino alla richiesta del permesso di soggiorno, il cittadino pakistano è stato a lungo nel capoluogo e come altri suoi connazionali ha cercato riparo per trascorrere le notti. Assieme ad altri per giorni ha dormito alla base dell’ascensore del Passetto durante i freddi mesi invernali in attesa che ci fosse la possibilità di essere accolto dal programma di protezione della prefettura. Oltre al Passetto i migranti in attesa di accoglienza sono stati allontanati da tanti altri siti, al porto, all’ex stazione marittima, dentro il cantiere delle scuole Antognini e così via. Una storia, davvero virtuosa ed emblematica, che Francesco Rubini, consigliere comunale di Altra Idea di Città e avvocato, ha voluto condividere sulla sua pagina social: "Mushtaq ha 35 anni, 2 anni più di me _ scrive Rubini nel post pubblicato ieri _. Mentre lo accompagno al commissariato di Senigallia per espletare le procedure burocratiche volte all’ottenimento del permesso di soggiorno, mi racconta un po’ della sua vita. È scappato dal Pakistan molto giovane ed è stato molti anni in Germania, dove lavorava e andava in palestra, prima che il civilissimo paese tedesco non decidesse di rimpatriarlo gettandolo in una forte depressione. Dalla sera alla mattina, senza preavviso, come un oggetto da rispedire al mittente. Mi ripete spesso la parola ‘crying’, pianto, e ‘headache’, mal di testa, per descrivere la sua vita. Aggiunge di aver ingerito molte medicine per tentare il suicidio, ma è stato salvato in un ospedale tedesco. Dal Pakistan è poi ripartito fino alla Turchia e poi in Grecia; qui è stato privato di tutti i documenti, picchiato e rispedito per ben 26 (VENTISEI) volte in Turchia vittima di un becero ping pong di esseri umani perpetrato da due paesi ricoperti di denaro dall’UE (nel 2016 l’Unione Europea ha garantito 8 miliardi di euro per un colossale piano di controllo delle rotte migratorie attraverso la costruzione di campi profughi e di controlli alle frontiere con Grecia e Bulgaria, ndr.) per gestire in quel modo i flussi migratori.

Riuscito finalmente a scappare da questo inferno ha camminato 2 (DUE) anni attraversando tutta la costa balcanica sopravvivendo a qualsiasi tipo di minaccia e intemperie. Oggi, finalmente, l’Italia gli ha riconosciuto lo status di rifugiato politico. Mushtaq ora fa il pizzaiolo a Senigallia e sogna di non piangere più per il mal di testa. Sogna di portare qui la sua famiglia e condurre una vita normale. Finite le procedure al commissariato lo saluto, gli do la mano; lui sorride, forse da oggi può finalmente guardare al futuro con fiducia".