Il PalaBaldinelli riapre alla musica: arriva il concerto dei Nomadi

Il Palabaldinelli di Osimo è ormai tornato a farsi "cattedrale" di grandi eventi in musica. L’ultimo dell’anno grande festa con big della musica e dello spettacolo, in primis Morgan. Adesso, venerdì 16 maggio alle 21, sarà la volta dei Nomadi in concerto che hanno scelto Osimo e il suo palas per una tappa del tour.

Circa un anno e mezzo fa il Comune era tornato in possesso della gestione del Palas e aveva pubblicato una manifestazione di interesse aperta a chiunque lo voglia utilizzare. Il palas è aperto a tutti per eventi, anzi, il municipio ne sarebbe felice anche per ragioni di tipo economico per i costi ingenti della maxi struttura difficili da sanare.

Ci si possono realizzare attività configurabili come servizi di pubblica utilità rivolti a privati cittadini, associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, sociali e del tempo libero, istituzioni scolastiche e soggetti appartenenti a categorie sociali protette.

A Sirolo invece è già stato ufficializzato il primo super ospite della stagione estiva 2025, il cantante Alex Britti che sarà in concerto sabato 9 agosto alle 21.30 nell’arena del parco della Repubblica in centro.