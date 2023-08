Il PalaBrasili verso la dismissione I posti per i minorenni sono esauriti

Problemi legati ai progetti di accoglienza dunque e presto potrebbero arrivare anche quelli di natura logistica per l’amministrazione comunale. Il PalaBrasili a Collemarino, scelto come base per le identificazioni e smistamento dei migranti per non lasciarli al sole e al caldo in banchina, potrebbe non essere più disponibile: "In effetti è così _ ha confermato il sindaco Silvetti _, a settembre l’impianto tornerà a disposizione delle società sportive e in generale ci sarà la ripresa di tutte le attività, quelle sportive ma anche educative e così via. Non sarà facile trovare altre strutture da mettere a disposizione dell’accoglienza". Le preoccupazioni del sindaco sono ben riposte visto che la struttura di Collemarino è stata disponibile a luglio e ieri, ma dal prossimo mese sarà fuori gioco. Al di là delle richieste di bloccare le assegnazioni del porto di Ancona da parte del sindaco al suo governo, non è da escludere che altri sbarchi possano avvenire da qui ai prossimi mesi. A quel punto trovare nuove strutture idonee per l’accoglienza non sarà semplice. Problematiche potrebbero sorgere anche sotto un altro profilo. Per ora la prefettura, sentito il parere favorevole dell’Autorità portuale, ha scelto la banchina 19 per le operazioni di sbarco; la 22 adesso è occupata dal settore merci, con le gru piazzate da mesi ormai. In caso di necessità di spazi non sarà facile reperire altre banchine, a meno che non si voglia sfruttare quelle del Porto Antico. Infine e di nuovo la questione dell’accoglienza: "La collaborazione virtuosa con la prefettura sta evitando problemi di accoglienza _ spiega l’assessore comunale ai servizi sociali, Manuela Caucci, costretta a casa da un infortunio, una caduta accidentale alla vigilia di Ferragosto _. Siamo davvero alla saturazione dei posti nelle comunità educative del territorio che sono strapiene. I pochi che riusciamo a trovare si liberano perché alcuni degli ospiti si allontanano per non rientrare più. Anche i posti in più nelle strutture educative che siamo riusciti a reperire grazie alla deroga concessa dalla Regione si sono subito riempiti. Mi lasci ringraziare le mie collaboratrici dei servizi sociali, hanno fatto un grande lavoro e rinunciato a giorni di riposo".