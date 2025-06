Il PalaGuerrieri diventa terreno di scontro

La polemica sullo stato dei lavori al PalaGuerrieri di Fabriano non si placa, anzi, i toni restano tesi a livello politico soprattutto con veleni e fuochi incrociati tra la maggioranza e l’opposizione comunale.

"Da giorni assistiamo al solito teatrino delle opposizioni, più interessate a generare polemiche sterili che a proporre soluzioni concrete e utili per la città. Dopo averci abituato a editoriali indignati e comunicati privi di sostanza, le opposizioni hanno deciso di regalarci anche improbabili lezioni di latino. L’ultimo colpo di genio è stato lo slogan ’Abemus Palas’, che denota non solo una evidente mancanza di argomenti concreti, ma anche una scarsa conoscenza della lingua latina – dice il gruppo di maggioranza Progetto Fabriano -. Le opposizioni tifano apertamente per il fallimento del PalaGuerrieri, l’amministrazione continua a lavorare seriamente, insieme ai tecnici e agli operai impegnati ogni giorno sul campo, per riuscire portare a termine i lavori nel minor tempo possibile".

Al sindaco Daniela Ghergo è stata poi rivolta un’accusa, di aver aggredito verbalmente una cittadina durante l’open day di una settimana fa: "La realtà è ben diversa e chiaramente documentata dalle immagini disponibili. La cittadina, assistente personale dell’assessore regionale Chiara Biondi e quindi non certo priva di ruoli politici istituzionali come falsamente sostenuto dal consigliere di FdI Danilo Silvi in una delle sue ultime invettive, stava contestando legittimamente ma interrompendo il confronto civile in corso con altri cittadini. Il sindaco ha semplicemente offerto alla stessa il microfono per permetterle di esporre pubblicamente le sue obiezioni. Offerta che, ovviamente, la cittadina ha preferito rifiutare. Il resto è pura invenzione e distorsione della realtà. Va inoltre evidenziato che lo sparuto gruppo di attivisti di Fratelli d’Italia e della Lega, presenti all’incontro, aveva come unico obiettivo quello di provocare, avanzando continue interruzioni e provocazioni nei confronti del sindaco, dal primo all’ultimo minuto. A un certo punto, questi continui interventi sono stati persino zittiti dai tifosi della Janus Basket presenti, evidentemente esasperati da tale atteggiamento. Se le opposizioni contano i giorni che mancano al taglio del nastro, noi contiamo i progressi concreti e tangibili del cantiere".