"Il PalaGuerrieri pronto per le grandi sfide"

"Il PalaGuerrieri, storico tempio dello sport fabrianese, riaprirà, rinnovato e pronto per le grandi sfide sportive". Questo il messaggio del sindaco Daniela Ghergo e l’assessore Lorenzo Vergnetta, alla presenza del progettista architetto Roberto Buccione, ha voluto lanciare alla città ieri a palazzo del Podestà, in occasione della presentazione pubblica del progetto di riqualificazione del palasport cittadino, ormai chiuso da due anni’. L’investimento pari a 3.6 milioni di euro sarà coperto in gran parte da finanziamento che l’amministrazione dovrà accendere. Obiettivo avere il nuovo PalaGuerrieri entro la fine del 2024. Ieri sul tavolo dei relatori anche la campionessa di ginnastica ritmica Milena Baldassarri e l’allenatore della Ristopro Janus Basket Daniele Aniello che hanno testimoniato l’importanza di tornare ad avere fruibile il palazzetto dello sport dove allenarsi ma anche dove tornare a sentire il calore dei tifosi. "La città riavrà il suo Palasport – ha aggiunto il sindaco - il PalaGuerrieri tornerà ad animarsi, ad essere il cuore delle competizioni sportive delle nostre squadre e dei nostri atleti. Ma la città tornerà anche ad avere una struttura che rappresenta il presidio di protezione civile in caso di calamità naturali". Il sindaco ha ringraziato il progettista, l’architetto Roberto Buccione, lo stesso che ha progettato l’innovativo PalaIndoor di Ancona, cittadino onorario di Fabriano. "L’amministrazione ha qualificato da subito il ripristino della funzionalità del PalaGuerrieri come una priorità indifferibile - ha aggiunto Ghergo - perché per Fabriano esso rappresenta ciò che il teatro comunale è per la cultura. Ed esserne privati è una ferita collettiva". "La verifica sismica e lo stato di ammaloramento della struttura in legno – ha spiegato Buccione - comporteranno la sostituzione dell’intera copertura con la completa sostituzione delle travi in legno lamellare, e una rivisitazione dell’attuale configurazione. Verranno rinforzati i setti di appoggio delle travi ed eseguita la connessione degli stessi in fondazione, costituendo una sorta di canale di raccolta delle acque; l’adeguamento sismico delle tribune, nuove tamponature perimetrali esterne, nuovi infissi, nuovi impianti elettrici e impianto antincendio per consentire l’adeguamento alle normative esistenti, con una particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla riduzione dei consumi energetici attraverso scelte che offrono un’elevata efficienza energetica consentendo all’intera struttura un fabbisogno molto basso. Sarà di fatto un ‘nuovo’ impianto".

Sara Ferreri