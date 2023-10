Il PalaVeneto è stato murato. Stop a vandali, piromani e drogati

Il PalaVeneto protetto fino all’inizio dei lavori, mentre il Comune pensa di anticipare i tempi per una prima, parziale demolizione del plesso. Ormai ultimato l’intervento di chiusura pressoché totale dei varchi violati dalle bande di vandali nel corso degli anni. Dopo gli ultimi episodi incendiari che hanno messo in pericolo l’intera zona dove insistono diversi condomini, l’amministrazione comunale, di concerto con la questura, è passata alle vie di fatto. Nell’ultima settimana l’ufficio tecnico del Comune ha realizzato una serie di interventi per tappare tutte le falle del grande plesso sportivo chiuso dal 2019. I balordi erano riusciti a superare tutti gli ostacoli, sfondando vetri e forzando porte e a realizzare un vero e proprio centro di spaccio e consumo di droga dentro le palestre, negli spogliatoi e così via. L’ex palas era diventata terra di nessuno, immersa nel degrado e potenzialmente una bomba a orologeria: se fino a oggi non ci sono state conseguenze serie per l’incolumità dei residenti è stato solo per gli allarmi lanciati e gli interventi tempestivi dei vigili del fuoco.

Adesso le cose per loro dovrebbero essere molto più complesse visto che la struttura è stata sigillata sia all’esterno che all’interno. Esternamente sono stati chiusi tutti i varchi, le finestre protette e rinforzate con delle placche di legno, le porte assicurate contro le manomissioni. Dentro poi è stato fatto il resto, con gli accessi tra una sala e l’altra murati rendendo pressoché impossibile girare liberamente come accadeva prima. Come accennato all’inizio, l’amministrazione vorrebbe forzare i tempi degli interventi di recupero del PalaVeneto anticipando i lavori: "La nostra volontà è quella di anticipare i lavori di demolizione del vecchio edificio iniziando dall’avancorpo a un piano dove si trovano gli spogliatoi. Quel pezzo di caseggiato è slegato dal resto della struttura e intanto potremo procedere a quell’abbattimento togliendo una parte del problema, in attesa di occuparci del resto" aggiunge Tombolini.

E quando si parla di resto si intende il cantiere vero e proprio che dovrebbe partire entro la fine dell’anno, al massimo a gennaio 2024. Il Palaveneto fa parte della ‘Rigenerazione urbana’, settore poi passato sotto l’ala dei progetti legati al Pnrr. Entro il 2026 il Palaveneto dovrebbe essere di nuovo operativo e nuovo di zecca, salvo i soliti problemi in corso d’opera.

Pierfrancesco Curzi